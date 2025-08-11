Dörtyol-Hassa Tünel Projesi’nde İmzalar Atıldı: Türkiye’nin En Uzun Tünelleri Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Proje, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ihracat kapısını Amanos Dağları’nın altından geçecek üç dev tünelle İskenderun Limanı’na açacak. Her biri 20 kilometre uzunluğundaki bu tüneller sayesinde Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki ihracatçılar deniz taşımacılığına çok daha kısa sürede ulaşabilecek. Projenin lojistik altyapıya ve bölgesel ticarete büyük ivme kazandırması bekleniyor.

1,55 MİLYAR EUROLUK ULUSLARARASI FİNANSMAN

Projeye sağlanan dış finansman desteği, Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu sağlandı. Finansman anlaşmaları, Société Générale liderliğinde oluşturulan kreditör grubu ile imzalandı. Yatırımın finansmanına İsveç ve İtalya’nın ihracat kredi kuruluşları (EKN ve SACE) ile İslam Kalkınma Bankası bünyesindeki sigorta ve kredi kuruluşları da katkı sundu.

Dörtyol-Hassa Demir Yolu ve Otoyolu Tünelleri Projesi

ULAŞTIRMA ALTYAPISINDA YENİ REKOR

Doğuş İnşaat ve Eze İnşaat ortaklığıyla yürütülecek projede toplamda 80 kilometre uzunluğunda tünel ve bağlantı yolları inşa edilecek. Bu uzunluk, projeyi Türkiye’nin en büyük tünel altyapılarından biri haline getiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayında katılması planlanan temel atma töreniyle ilk kazmanın vurulacağı projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

GÜZERGÂHLAR KISALACAK

Proje sayesinde: Nurdağı-Osmaniye-Dörtyol (Payas) güzergâhı 20,6 km kısalarak 121 km’den 100,4 km’ye inecek.

Payas-İskenderun-Kırıkhan-Hassa (Deliçay) güzergâhı 53,4 km kısalarak 78,8 km’den 25,4 km’ye düşecek.

Payas-Fevzipaşa demiryolu ise 29,6 km kısalarak 84 km’den 54,4 km’ye inecek.

Depreme Dayanıklı Ulaşım Ağı Kurulacak

Yeni otoyol ve demiryolu altyapısı, sadece ulaşımı kısaltmakla kalmayacak; aynı zamanda depreme dayanıklı ve kesintisiz erişim sağlayacak bir ulaşım koridoru oluşturacak. Bu durum, özellikle afet zamanlarında kritik öneme sahip olacak.

DÜNYA ÇAPINDA BİR TÜNEL KOMPLEKSİ

Proje kapsamında inşa edilecek 3 ayrı tünel, uzunlukları ve işlevselliğiyle yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük çoklu tünel sistemleri arasında yer alacak.

Toplamda:

55 km uzunluğunda demir yolu hattı,

25 km uzunluğunda çift şeritli otoyol,

3 büyük tünel,

6 alt geçit, 2 köprü, 2 viyadük,

1 üst geçit, 3 gişe,

5 menfez ve bir derivasyon kanalı inşa edilecek.

PROJENİN İLK ETABI HASSA’DA SONA ERECEK

İki etap halinde planlanan projenin ilk aşaması, tünel inşaatlarını kapsıyor ve Hassa Kavşağı’nda sona erecek. Karayolu bağlantısı ise Toprakkale-İskenderun Otoyolu’ndan ayrılarak Amanoslar’ın altından geçip Hassa üzerinden Kırıkhan-Nurdağı hattına bağlanacak.

Kaynak: İHA