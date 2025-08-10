Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme

Yalova’dan Bozcaada’ya doğru yola çıkan iş insanı Halit Yukay’a ait “Graywolf” adlı tekne parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Kayıp iş insanı için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları 6’ncı gününde devam ederken, kurbağa adamlar, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları buldu. Tekne parçaları incelenmek üzere kıyıya çıkartılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Yalova'da yat üretimi yapan bir şirketin sahibi olan mühendis Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Bozcaada'ya gitmek üzere “Graywolf” isimli teknesiyle denize açıldı. Aynı gün kendisine ulaşılamaması üzerine yakınları Sahil Güvenlik’e ihbarda bulundu.

Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme - Resim : 1
Halit Yukay

YARI BATIK TEKNE BULUNDU

5 Ağustos’ta Balıkesir’in Erdek ilçesi açıklarında seyreden bir ticari gemiden gelen ihbar, arama çalışmalarını başka bir boyuta taşıdı. Turanköy açıklarında deniz yüzeyinde yarı batık bir tekne parçası fark edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan incelemede parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Halit Yukay’ın teknesine ait olduğu tespit edildi.

Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme - Resim : 2
Halit Yukay’ı arama çalışmalarından görüntüler

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, “Graywolf”un büyük ihtimalle bir gemiyle çarpıştığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yalova’da gözaltına alınan “Arel 7” isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T., “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gemi üzerinde yapılan incelemelerde sürtme izlerine rastlandı.

KIVANÇ TATLITUĞ’DAN DESTEK

Halit Yukay’ın yakın dostu olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da arama çalışmalarına katıldı. Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte denize dalan Tatlıtuğ’un aynı zamanda dron ile havadan da arama yaptığı belirtildi. Sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda Çanakkale kıyılarının işaretlendiği bir harita paylaşan Tatlıtuğ, bu bölgelerde detaylı araştırma yapılmasını talep etti.

13 KURBAĞA ADAM GÖREVDE

Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme - Resim : 3
Halit Yukay’ı arama çalışmalarından görüntüler

Bursa, Çanakkale ve Samsun Emniyet Müdürlüklerine bağlı toplam 13 dalgıç (kurbağa adam), Balıkesir’in kıyı şeridi ile çevredeki adaların açıklarında su altı aramalarına devam ediyor. Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası çevresi ve Kapıdağ Yarımadası kıyılarında yoğun arama gerçekleştiriliyor.

DERİN SU TARAMASI PLANLANIYOR

Bugüne kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamaması durumunda, pazartesi günü İzmir Emniyeti'nden bölgeye ROV (uzaktan kumandalı su altı robotu) cihazı getirilecek. Bu cihaz, 300 metre derinliğe kadar görüntü alabilme kapasitesine sahip ve deniz tabanının detaylı taranmasında kullanılacak.

Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme - Resim : 4
Halit Yukay’ı arama çalışmalarından görüntüler

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Parçalanmış halde bulunan “Graywolf” isimli tekne, Ekinlik Adası’na çekilerek vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Kazanın nasıl meydana geldiğinin aydınlatılması için bilirkişi incelemesi başlatıldı. İlk bulgular, çarpışma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

YENİ TEKNE PARÇALARI BULUNDU

Kurbağa adamlar, Paşalimanı Adası’nın kuzeyinde kayalıklara vurmuş halde tekne parçaları buldu. Tekne parçaları incelenmek üzere kıyıya çıkartılırken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA

