Türkiye Kavruluyor! Ateş Gibi Bir Hafta Daha... Sıcaklıklar Rekora Koşuyor

Türkiye genelinde haftalardır etkisini sürdüren kavurucu sıcak hava dalgası, bu hafta da devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), özellikle güney ve batı bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkacağı uyarısında bulundu.

TERMOMETRELER 40 DERECEYİ AŞACAK

MGM verilerine göre, başta Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere birçok kentte sıcaklıklar 40°C’yi aşacak. Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların, güneş çarpması ve sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları isteniyor.

Bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklıklar şöyle:

Diyarbakır: 40°C

Gaziantep: 39°C

Denizli: 39°C

İzmir: 39°C

Adana: 37°C

Ankara: 34°C

İstanbul: 31°C

BAZI BÖLGELERDE SERİNLETEN YAĞIŞ BEKLENİYOR

Aşırı sıcakların etkili olduğu bu günlerde, bazı kuzey ve doğu illerinde sağanak yağışlar görülecek. MGM’nin açıklamasına göre:

Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusu,

Sinop,

Eskişehir, Çankırı,

Ardahan, Kars, Erzincan, Erzurum,

Trabzon, Rize, ve Artvin çevrelerinde sağanak yağışlar etkili olacak.

Ayrıca Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Artvin’in batısı için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşların ani su baskınları ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

İSTANBUL'DA GÜNEŞLİ GÜNLER DEVAM EDİYOR

Megakent İstanbul’da ise bu hafta boyunca güneşli ve açık hava etkili olacak. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretse de, aşırı sıcaklara kıyasla nispeten daha ılımlı bir hava hakim olacak.

İstanbul için 5 günlük hava tahmini şu şekilde:

10 Ağustos Cumartesi: 33°C, Açık ve Güneşli

11 Ağustos Pazar: 34°C, Açık ve Güneşli

12 Ağustos Pazartesi: 33°C, Açık ve Güneşli

13 Ağustos Salı: 33°C, Açık ve Güneşli

14 Ağustos Çarşamba: 29°C, Açık ve Güneşli

‘GÜNEŞİN ALTINDA UZUN SÜRE KALMAYIN’

Meteoroloji yetkilileri ve sağlık uzmanları, günün en sıcak saatleri olan 11.00 – 16.00 arasında mümkün oldukça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguluyor. Özellikle kronik hastalığı olan bireyler, yaşlılar ve çocukların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

SERİNLEME BEKLENMİYOR, SICAKLIKLAR SÜRECEK

Uzmanlar, mevcut hava dalgasının önümüzdeki hafta da etkisini sürdüreceğini belirtiyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar için kısa vadede bir serinleme öngörülmüyor. Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşamaya devam ediyor.

