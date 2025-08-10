Bağcılar’da Kabus Gibi Sabah! 13 Katlı Binada Yangın, Vatandaşlar Pencerelere Çıktı

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde 13 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sırasında üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

Fevzi Çakmak Mahallesi 2040 Sokak'ta bulunan 13 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatı katını sararken, yangını fark eden bina sakinleri panik içinde pencere ve balkonlara çıkarak yardım çağrısında bulundu.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Özellikle binanın en üst katlarında bulunan bazı vatandaşlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla bu kişilere ulaştı ve güvenli bir şekilde tahliyelerini sağladı.

İKİ KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangın sırasında dumandan etkilenen iki kişiye olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybı ya da ciddi yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucu kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

‘MERDİVENLE İNDİK’

Yangına tanık olan apartman sakini Zülfikar Korkmaz, yangının çatıda başladığını ve itfaiye merdiveninin ilk etapta yetersiz kaldığını belirtti. Korkmaz, "Üst kattakiler mahsur kaldı, biz de asansör yerine merdivenleri kullanarak dışarı çıktık" dedi.

KURTARILMA ANLARI KAMERADA

Yangın sırasında yaşanan panik ve kurtarma anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin üst katlarda mahsur kalanlara ulaşmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Binada maddi hasar oluştuğu bildirildi.

Kaynak: DHA

İstanbul Bağcılar Yangın
