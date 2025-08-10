4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kuzey Ege bölgesine yönelik yeni bir deprem uyarısında bulundu. Bölgede fay hatlarının gerildiğini belirten Görür, 'Hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor.' diyerek milyonlarca kişiyi uyardı. Peki Kuzey Ege'de deprem bekleniyor mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte tüm detaylar haberimizde...

KANDİLLİ SON DAKİKA OLARAK DUYURDU: 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE SALLANDI

Kandilli Rasathanesi, Yunanistan'ın Eğriboz yarımadası Klimaki kentinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli, depremin dün akşam TSİ 20.56'da yaşandığını bildirdi.

Yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem uzamnı Naci Görür'den Kuzey Ege bölgesi ile ilgi yeni bir uyarı yapıldı. Görür, bölgede fay hatlarının gerildiğini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

"Yunanistan’ın ana karaya bağlı Eğriboz yarımadasında 4,3 deprem oldu. Deprem KAF’ın güney koluna çok yakın veya aynı zonda. Kuzey Ege hem geriliyor hem de yanal atımlı tektonikten etkileniyor. Geçmiş olsun"

Öte yandan 'Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?' sorusuna yanıt veren Naci Görür, geçtiğimiz günlerde şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’da Marmara Denizinde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.

Deprem deprem olduğu zaman konuşulmayacak kadar önemli bir konudur. Depremin olmadığı zaman konuşup önlem almak lazım. Bunu başta hükümet, sonra belediye ve halk el ele vererek kenti depreme hazırlaması lazım. Kentsel dönüşüm, bina yapmak kenti depreme hazırlamak değildir. Deprem dirençli kent apayrı şeydir. Artık gerekeni halk yapmalıdır. Yapacağı şey gözetim ve denetimdir."

Kaynak: Haber Merkezi