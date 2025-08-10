Türkiye Yolladı, Avrupa Reddetti! Yine Aflatoksin Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de gıda güvenliği son dönemde ciddi şekilde alarm veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçtiğimiz Ekim 2024'ten beri art arda yayımladığı ifşaat listeleri gıda ürünlerinde usulsüzlük yapan firma ve markaları gözler önüne sererken, Avrupa tarafından Türkiye'ye gelen haberler de pek iç açıcı değil...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) üzerinden, AB ülkeleri tarafından satın alınıp piyasaya sürmeye hazırlanılan ancak insan sağlığına risk oluşturduğu tespit edilen ürünler birer birer paylaşılıyor. Sistemde Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünleri de sıklıkla yer alıyor.

Sistemde 8 Ağustos 2025 tarihinde uyarı verilen son ürün de Türkiye'den Bulgaristan'a gönderilen fıstık çekirdeği oldu. Söz konusu üründe sınır kontrolü sırasında aflatoksin olduğu tespit edildi. Bulgaristan piyasasına girmesi planlanan ürün derhal sınırdan reddedildi.

AFLATOKSİN NEDİR?

Aflatoksin, zehirli ve kanserojen maddelerdir. Aflatoksinler, özellikle yüksek dozda maruz kalındığında karaciğer ve böbrekler olmak üzere birçok organ ve sistemi ciddi anlamda negatif etkileyebilen güçlü kanserojenlerdir. Karaciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerle de ilişkilidir.