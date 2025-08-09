Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 Milyon Dolarlık Koruma Altında

TÜRES, Türkiye’de bir ilke imza atarak restoranları gıda zehirlenmelerine karşı 5 milyon dolara kadar teminat sunan özel sigorta poliçesiyle koruma altına aldı. Anlaşma, tedavi masrafları ve maddi zararları karşılayacak şekilde tasarlanırken, halkın "Sağlıksız ürünler kullanılır mı?" sorusuna yanıt geldi.

Son Güncelleme:
Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 Milyon Dolarlık Koruma Altında
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye’de restoran sektörü için bir ilke imza attı. Yurt dışı merkezli bir firma ile yapılan anlaşma kapsamında, gıda zehirlenmelerinden kaynaklı maddi zararları karşılayacak, alanındaki en yüksek teminatlı özel sigorta poliçesi devreye alındı. Anlaşma, restoranları hem maddi hem de hukuki açıdan güvence altına almış oldu. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, anlaşmanın detaylarını açıkladı.

5 MİLYON DOLARLIK DEV KORUMA

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Ekinci’nin haberine göre, yeni protokolle birlikte, işletmelere şube başına yıllık 5 milyon dolara kadar teminat sunulacak. Böylece yaralanmalı veya ölümlü gıda zehirlenmesi vakalarında doğabilecek yüksek tazminat taleplerine karşı mali güvence sağlanmış olacak.

Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 Milyon Dolarlık Koruma Altında - Resim : 1

SAĞLIKSIZ ÜRÜNLER KULLANILIR MI?

Anlaşma sonrası bazı vatandaşlar, “Sigortası olan restoran, zarar karşılanır düşüncesiyle sağlığı tehdit eden ürünleri daha rahat kullanır mı?” sorusunu gündeme getirdi. Bu iddialara yanıt veren Bingöl, “Firmaların sektörde ayakta kalabilmesi için güven şart. Bakanlık yetkilileri başta olmak üzere sıkı denetimler yapılıyor. Bu sigorta, sağlıksız ürün kullanımını teşvik etmek için değil, hem firmaları hem müşterileri güvence altına almak için tasarlandı. Trafik sigortası yaptıran bir sürücünün daha dikkatsiz araç kullanmaması gibi, bu poliçe de gıda güvenliğini zedelemez” dedi.

Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 Milyon Dolarlık Koruma Altında - Resim : 2

Hayata geçirilen bu uygulama ile restoranlar, gıda zehirlenmesi vakalarında tedavi masrafları dahil maddi yükümlülüklerini sigorta kapsamında karşılayabilecek.

Tapu Sahipleri Dikkat! Emlak Vergileri Değişti: İşte Yeni İnşaat MaliyetleriTapu Sahipleri Dikkat! Emlak Vergileri Değişti: İşte Yeni İnşaat MaliyetleriEkonomi

MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu OlacakMASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu OlacakEkonomi

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Restoran gıda
Son Güncelleme:
Kimse Bu Detayı Bilmiyor, 5 Yıl Süresi Var: SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak SGK'ya Başvuran 19 Bin Lira Alacak
Tapu Sahipleri Dikkat! Emlak Vergileri Değişti: İşte Yeni İnşaat Maliyetleri Tapu Sahipleri Dikkat! Emlak Vergileri Değişti: İşte Yeni İnşaat Maliyetleri
Tesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL Ücretlendirilecek Tesla Supercharger Tarifesine Zam! Boşuna Durdukça Dakika Başı 20 TL Ücretlendirilecek
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı! Aralarında Daltonlar Üyesi de Var Kırmızı Bültenle Aranıyorlardı, Hepsi Yakalandı!
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Kavuran Güneşe Veda... Sağanak Yağışa Dikkat! Sağanak Yağışa Dikkat!
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?