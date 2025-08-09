Türkiye’de Bir İlk! Gıda Güvenliğinde Yeni Dönem: Artık Restoranlar 5 Milyon Dolarlık Koruma Altında

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Türkiye’de restoran sektörü için bir ilke imza attı. Yurt dışı merkezli bir firma ile yapılan anlaşma kapsamında, gıda zehirlenmelerinden kaynaklı maddi zararları karşılayacak, alanındaki en yüksek teminatlı özel sigorta poliçesi devreye alındı. Anlaşma, restoranları hem maddi hem de hukuki açıdan güvence altına almış oldu. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, anlaşmanın detaylarını açıkladı.

5 MİLYON DOLARLIK DEV KORUMA

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Ekinci’nin haberine göre, yeni protokolle birlikte, işletmelere şube başına yıllık 5 milyon dolara kadar teminat sunulacak. Böylece yaralanmalı veya ölümlü gıda zehirlenmesi vakalarında doğabilecek yüksek tazminat taleplerine karşı mali güvence sağlanmış olacak.

SAĞLIKSIZ ÜRÜNLER KULLANILIR MI?

Anlaşma sonrası bazı vatandaşlar, “Sigortası olan restoran, zarar karşılanır düşüncesiyle sağlığı tehdit eden ürünleri daha rahat kullanır mı?” sorusunu gündeme getirdi. Bu iddialara yanıt veren Bingöl, “Firmaların sektörde ayakta kalabilmesi için güven şart. Bakanlık yetkilileri başta olmak üzere sıkı denetimler yapılıyor. Bu sigorta, sağlıksız ürün kullanımını teşvik etmek için değil, hem firmaları hem müşterileri güvence altına almak için tasarlandı. Trafik sigortası yaptıran bir sürücünün daha dikkatsiz araç kullanmaması gibi, bu poliçe de gıda güvenliğini zedelemez” dedi.

Hayata geçirilen bu uygulama ile restoranlar, gıda zehirlenmesi vakalarında tedavi masrafları dahil maddi yükümlülüklerini sigorta kapsamında karşılayabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi