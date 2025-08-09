Tapu Sahipleri Dikkat! Emlak Vergileri Değişti: İşte Yeni İnşaat Maliyetleri

Tapu sahiplerini yakından ilgilendiren 2026 emlak vergisi tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme ile metrekare inşaat maliyet bedelleri tüm sınıflar için yeniden belirlendi.

Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren flaş değişiklik! Emlak vergisine esas olacak 2026 yılı inşaat maliyet bedelleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği’ne göre, gelecek yıl uygulanacak metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

2026 YENİ TUTARLAR BELLİ OLDU

Tebliğe göre, konutlarda metrekare inşaat maliyet bedeli alt ve üst sınırları şöyle olacak:

Lüks inşaatlar: 9 bin 934,52 TL – 21 bin 776,10 TL

Birinci sınıf inşaatlar: 4 bin 192,52 TL – 14 bin 562,37 TL

İkinci sınıf inşaatlar: 2 bin 953,45 TL – 9 bin 866,25 TL

Üçüncü sınıf inşaatlar: 997,65 TL – 6 bin 719,70 TL

Basit inşaatlar: 474,70 TL – 3 bin 30,52 TL

EMLAK VERGİSİNİ DOĞRUDAN DEĞİŞTİRECEK

Düzenleme, fabrika, otel, hastane, sinema, banka, okul, yüzme havuzu gibi farklı kullanım amaçlı binaların da metrekare normal inşaat maliyet bedellerini kapsıyor.

Metrekare normal inşaat bedellerine asansör, klima ya da kalorifer tesisat bedelleri dahil edilmedi. Konutta böyle bir özellik varsa kalorifer veya klima için yüzde 8, asansör için yüzde 6 oranında ilave yapılması gerekecek. Bu bedeller, 2026 yılında emlak vergisi hesaplamalarında esas alınacak.

Kaynak: AA

