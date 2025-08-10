Mersin Anamur'da Orman Yangını

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mersin'in Anamur ilçesine bağlı Aşağı Kükür Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, söndürme helikopteri ve arazözler yönlendirildi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

SİNOP'TA ALEVLER SÖNDÜRÜLEMİYOR

Öte yandan Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangında ikinci güne girildi. Dün başlayan ve şu ana kadar 22 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip bölgede görev yapıyor. Yangına en yakın yerleşim birimi olan 100 haneli Köklen köyü ise olası risklere karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

