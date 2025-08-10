Sinop’taki Orman Yangını 2. Gününde: Bir Köy Boşaltıldı

Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Yangına en yakın yerleşim birimi olan 100 haneli Köklen köyü, olası risklere karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Son Güncelleme:
Sinop’taki Orman Yangını 2. Gününde: Bir Köy Boşaltıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele aralıksız devam ediyor. Dün başlayan ve şu ana kadar 22 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip bölgede görev yapıyor.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının etkili olduğu bölgede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri yeniden havalandı. Bölgede bulunan ırmaklardan su alan hava araçları, alevleri kontrol altına almak için havadan yoğun müdahale gerçekleştiriyor.

Kara ekipleri de 60 araç ve 225 personelle birlikte yangının yayılmasını önlemek için büyük çaba harcıyor. Arazinin sarp ve engebeli yapısı müdahaleyi zorlaştırsa da, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangının ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu

KÖKLEN KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Yangına en yakın yerleşim birimi olan 100 haneli Köklen köyü, olası risklere karşı tedbir amaçlı boşaltıldı. Köyde yaşayan 65 kişiden 39’u Durağan ilçesindeki kamuya ait bir pansiyona yerleştirilirken, diğerleri yakınlarının yanına sığındı.

Kaynak: AA

Etiketler
Sinop Orman yangınları
Son Güncelleme:
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Güzellik Uzmanı Hepsini Tek Tek Dolandırdı! WhatsApp Grubuyla Ortaya Çıktı Güzellik Uzmanı Hepsini Tek Tek Dolandırdı
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
İzmirliler Bugüne Dikkat! 10 Ağustos'ta Su Kesintisi Yapılacak İlçe Ve Mahalleler Belli Oldu: 13 Saatlik Su Kesintisi 13 Saatlik Su Kesintisi Uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
İstanbul'da 13 Katlı Binada Yangın! Mahsur Kalanlar Pencerede İstanbul'da 13 Katlı Binada Yangın Faciası
Brezilya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 45 Yaralı Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı! 11 Ölü, 45 Yaralı