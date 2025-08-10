Sinop’taki Orman Yangını 2. Gününde: Bir Köy Boşaltıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangınla mücadele aralıksız devam ediyor. Dün başlayan ve şu ana kadar 22 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için çok sayıda ekip bölgede görev yapıyor.

HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALE

Yangının etkili olduğu bölgede sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangın söndürme helikopterleri yeniden havalandı. Bölgede bulunan ırmaklardan su alan hava araçları, alevleri kontrol altına almak için havadan yoğun müdahale gerçekleştiriyor.

Kara ekipleri de 60 araç ve 225 personelle birlikte yangının yayılmasını önlemek için büyük çaba harcıyor. Arazinin sarp ve engebeli yapısı müdahaleyi zorlaştırsa da, ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yangının ilerlemesi büyük ölçüde durduruldu

KÖKLEN KÖYÜ TAHLİYE EDİLDİ

Yangına en yakın yerleşim birimi olan 100 haneli Köklen köyü, olası risklere karşı tedbir amaçlı boşaltıldı. Köyde yaşayan 65 kişiden 39’u Durağan ilçesindeki kamuya ait bir pansiyona yerleştirilirken, diğerleri yakınlarının yanına sığındı.

Kaynak: AA