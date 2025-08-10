Marulu Beğenmedi, 14 Yaşındaki Çocuğu Darp Etti! Dehşet Saçan Mahalle Bekçisi Serbest

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'de uzun zamandır şiddet olaylarının artışı ve bunlara karşı caydırıcı cezalar olmaması tartışma konusu olurken, Adana'da yaşanan bir olay da bu tartışmayı alevlendirecek gibi duruyor. Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde bir markette meydana gelen olayda, dayısının marketinde çalışan A.Ç. (14), cep telefonu uygulaması üzerinden gelen marul siparişini mahalle bekçisi K.K.'ye götürdü. Siparişin teslim edilmesinin ardından müşteri, iş yerini telefonla arayarak ürünü beğenmediğini belirtti.

Daha sonra markete gelen K.K., siparişi getiren çocuğu darp etti. Olay iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilirken çocuğun yakınları hemen hastaneye giderek darp raporu alıp karakola başvurdu. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Görüntülerin haberlere düşmesinin ardından Adana Valiliği, konuyla ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "08.08.2025 günü saat 18.40 sıralarında polis merkezimize müracaata gelen bir vatandaşımız 14 yaşındaki oğlunun K.K. isimli mahalle bekçisi tarafından darp edildiğini beyan etmiş, bahsi geçen olayla ilgili olarak söz konusu mahalle bekçisi Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden mevcutlu olarak adliye sevk edilmiştir. Ayrıca hakkında idari/disiplin soruşturması süreci de başlatılmıştır" denildi.

Bekçi K.K., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA