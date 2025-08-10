Tekirdağ'da 39 İşçi Hastanelik Oldu! Yemekten Sonra Fenalaştılar
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 39 işçi, akşam yemeği sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
39 İŞÇİ RAHATSIZLANDI
Olay, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Universal Tekstil isimli kumaş fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, akşam yemeğinin ardından bazı işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Kısa sürede rahatsızlanan 39 işçi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
ZEHİRLENME ŞÜPHESİ
İşçilerde, gıda kaynaklı olabileceği değerlendirilen zehirlenme belirtileri tespit edildi. Hastanelerde tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından fabrikada inceleme başlatıldı.
