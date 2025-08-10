Tekirdağ'da 39 İşçi Hastanelik Oldu! Yemekten Sonra Fenalaştılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan 39 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

39 İŞÇİ RAHATSIZLANDI

Olay, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Universal Tekstil isimli kumaş fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, akşam yemeğinin ardından bazı işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı. Kısa sürede rahatsızlanan 39 işçi, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi ve Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

İşçilerde, gıda kaynaklı olabileceği değerlendirilen zehirlenme belirtileri tespit edildi. Hastanelerde tedavileri süren işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından fabrikada inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA