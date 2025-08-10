Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı! Manchester’a Giden Uçak Piste Geri Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’dan İngiltere’nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan kalkan uçakta, iniş takımlarında duman tespit edildi.

Pilot, durumu fark etmesinin ardından güvenlik prosedürleri gereği hemen Antalya Havalimanı’na geri dönüş kararı aldı. Havalimanı yer ekipleri, acil iniş için tüm güvenlik önlemlerini aldı.

Uçak, sorunsuz bir şekilde piste iniş yaptı ve park pozisyonuna alındı. Yolcular ve mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayın ardından uçağın teknik ekipler tarafından detaylı incelemeye alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA