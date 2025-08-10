Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı! Manchester’a Giden Uçak Piste Geri Döndü

Antalya’dan Manchester’a gitmek üzere havalanan Jet2 uçağı, iniş takımlarında duman tespit edilmesi üzerine kalkıştan kısa süre sonra geri döndü. Olay sonrası uçakta teknik inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Antalya’dan İngiltere’nin Manchester kentine gitmek üzere havalanan Jet2 firmasına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra acil iniş yapmak zorunda kaldı. Fraport TAV Antalya Havalimanı’ndan kalkan uçakta, iniş takımlarında duman tespit edildi.

Pilot, durumu fark etmesinin ardından güvenlik prosedürleri gereği hemen Antalya Havalimanı’na geri dönüş kararı aldı. Havalimanı yer ekipleri, acil iniş için tüm güvenlik önlemlerini aldı.

Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı! Manchester’a Giden Uçak Piste Geri Döndü - Resim : 1

Uçak, sorunsuz bir şekilde piste iniş yaptı ve park pozisyonuna alındı. Yolcular ve mürettebatta herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayın ardından uçağın teknik ekipler tarafından detaylı incelemeye alındığı belirtildi.

Dev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal EdildiDev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal EdildiEkonomi
ABD'de Küçük Uçak Düştü! Çok Sayıda Ölü VarABD'de Küçük Uçak Düştü! Çok Sayıda Ölü VarDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Uçak havaalanı
Son Güncelleme:
Ekonomi Dünyasının Acı Kaybı: Ercan Kumcu Hayatını Kaybetti Ekonomi Dünyasının Acı Kaybı
Çanakkale'de Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
ÇOK OKUNANLAR
Ajda Pekkan İmaj Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı Süperstar’dan Sürpriz Değişim
Çanakkale'de Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada
Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı! Manchester’a Giden Uçak Piste Geri Döndü Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı
Tekirdağ'da 39 İşçi Hastanelik Oldu! Yemekten Sonra Fenalaştılar Tekirdağ'da 39 İşçi Hastanelik Oldu
16 Yaşındaki Genç, Girdiği Gölette Boğuldu 16 Yaşındaki Genç, Girdiği Gölette Boğuldu