ABD'de Küçük Uçak Düştü! Çok Sayıda Ölü Var

Arizona'da hasta nakli yapan küçük uçak iniş sırasında düştü. Uçakta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

ABD'de Küçük Uçak Düştü! Çok Sayıda Ölü Var
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ABD'nin Arizona eyaletinde hasta nakli için kullanılan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, Navajo Milleti’ne bağlı Chinle bölgesi yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Navajo Milleti Polisi tarafından Facebook üzerinden yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle öğle saatlerinde meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, yakınlardaki bir hastayı taşımak üzere havalanan uçağın iniş sırasında düştüğü ve uçakta bulunan 4 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçakta 2 pilot ve 2 sağlık çalışanının bulunduğunu açıkladı. Kazaya ilişkin ilk değerlendirmelere göre, olay iniş aşamasında meydana geldi. ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB), düşen uçağın “Beechcraft” tipi olduğunu doğrularken, kazayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kaynak: AA

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