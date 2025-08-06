İsrail'in Gazze'yi İşgal Etme Planına Trump'tan İlk Yorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Çin dahil Rusya'dan enerji satın alan ülkelere yüzde 100 gümrük vergisi uygulamayı planlayıp planlamadığı" sorusuna yanıt veren Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un çarşamba günü Moskova'da Rus tarafıyla görüşeceğini hatırlattı. Bu görüşmenin sonucunu beklediğini belirten Trump, "Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim. Ancak bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz" diye konuştu.

'BU BIDEN'İN SAVAŞI'

Trump, Ukrayna savaşı ile ilgili bir soru üzerine ise, "Bakın, şunu çok iyi anlamanız lazım. Bu savaş Joe Biden’ın savaşı. Bu benim savaşım değil. Ben bu işten bizi kurtarmak için buradayım. Bu tam bir karmaşa ve ben bu karmaşadan bizi kurtarmaya geldim" dedi. Son 5 ayda 5 savaşı sona erdirdiğini söyleyen Trump, "Ve açık konuşmak gerekirse, bunun (Rusya-Ukrayna savaşı) 6’ncı olmasını istiyorum" değerlendirmesini yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden’ı sorumlu tutan Trump, "Bu asla olmamalıydı. Ben başkan olsaydım asla olmazdı" diye konuştu.

GAZZE AÇIKLAMASI

"İsrail’in Gazze Şeridi’ni tamamen işgal planına destek verip vermediği" sorulan Trump, "İsrail'in Bu konudaki önerisinin ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda Gazze’deki insanlara yiyecek ulaştırmak için çabalıyoruz" yanıtını verdi.

Bölgeye 60 milyon dolarlık yardım gönderen ABD’nin Gazzelilere gıda ulaştırma çabalarına odaklandığını vurgulayan Trump, "Gazze halkı gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım. Ve bildiğim kadarıyla İsrail dağıtım ve para açısından bu konuda bize yardım edecek, Arap ülkeleri de hem para hem de dağıtım konusunda yardım edecek. Benim odaklandığım şey bu. Geri kalanıyla ilgiliyse gerçekten bir şey diyemem. Bu İsrail'e kalmış." şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA