Trump ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüştü.
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ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik bir görüşme yapıldı.
Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından ABD ile Ukrayna arasında yakınlaşma yenden başlarken, görüşmede Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırımların masaya yatırılacağı bildirildi.
Zelenskiy, Ukrayna’nın ABD ile donlar arasında bir anlaşma taslağı hazırlandığını bildirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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