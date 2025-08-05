Trump ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy görüştü.

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Trump ile Zelenskiy Arasında Kritik Görüşme
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ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik bir görüşme yapıldı.

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından ABD ile Ukrayna arasında yakınlaşma yenden başlarken, görüşmede Rusya’ya uygulanacak yeni yaptırımların masaya yatırılacağı bildirildi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın ABD ile donlar arasında bir anlaşma taslağı hazırlandığını bildirdi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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