Başkanı Yerden Yere Vurmuştu: Trump, Fed Yönetimini Değiştiriyor

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile göreve geldiğinden beri büyük bir gerginlik yaşayan ve kendisi için "aptal" ve "hiçbir şeyden anlamayan biri" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı Donald Trump, Fed yönetiminde değişikliğe hazırlanıyor.

Fed Cuma günü yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'ın görev süresi dolmadan istifa ettiğini ve 8 Ağustos'ta merkez bankasından ayrılacağını belirtti. ABD Başkanı Trump ise bu hafta Fed yönetim kurulunda boşalan koltuğu koltuğu dolduracağını ve yeni bir istihdam istatistikleri başkanı ile birlikte Fed yönetim kuruluna da birini atayacağını açıkladı.

'AKLIMDA BİRKAÇ KİŞİ VAR'

Adriana Kugler'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacağını açıklaması sonrasında boşalan Fed koltuğu için "aklında birkaç kişi olduğunu" belirten Trump, düşük faiz oranları tercihine daha yakın bir kişiyi atama şansını da elde etmiş oldu.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, mevcut Fed yetkilisi Christopher Waller ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed'i yönetmek için aday olarak öne çıkan isimler olduğu düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi