Başkanı Yerden Yere Vurmuştu: Trump, Fed Yönetimini Değiştiriyor

Fed, Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'ın görev süresi dolmadan istifa ettiğini ve 8 Ağustos'ta merkez bankasından ayrılacağını duyurdu. Bunun ardından "aklında birkaç kişi olduğunu" söyleyen Trump'ın yapacağı atama merak konusu oldu.

Başkanı Yerden Yere Vurmuştu: Trump, Fed Yönetimini Değiştiriyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ile göreve geldiğinden beri büyük bir gerginlik yaşayan ve kendisi için "aptal" ve "hiçbir şeyden anlamayan biri" gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı Donald Trump, Fed yönetiminde değişikliğe hazırlanıyor.

Fed Cuma günü yaptığı açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler'ın görev süresi dolmadan istifa ettiğini ve 8 Ağustos'ta merkez bankasından ayrılacağını belirtti. ABD Başkanı Trump ise bu hafta Fed yönetim kurulunda boşalan koltuğu koltuğu dolduracağını ve yeni bir istihdam istatistikleri başkanı ile birlikte Fed yönetim kuruluna da birini atayacağını açıkladı.

'AKLIMDA BİRKAÇ KİŞİ VAR'

Adriana Kugler'ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılacağını açıklaması sonrasında boşalan Fed koltuğu için "aklında birkaç kişi olduğunu" belirten Trump, düşük faiz oranları tercihine daha yakın bir kişiyi atama şansını da elde etmiş oldu.

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, eski Fed yetkilisi Kevin Warsh, mevcut Fed yetkilisi Christopher Waller ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in Fed'i yönetmek için aday olarak öne çıkan isimler olduğu düşünülüyor.

FED'de Sürpriz İstifa! ABD Başkanı Trump'a SunduFED'de Sürpriz İstifa! ABD Başkanı Trump'a SunduDünya
Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine GirdiKameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine GirdiDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
FED Donald Trump
Bankalar Kesenin Ağzını Açtı: Ağustos Ayında Emekliler Bayram Edecek! 27 bin TL’ye Varan Promosyon Hesaplara Yatırılıyor Emekliye 27 Bin TL’ye Varan Promosyon!
Bugün Hayatınıza Girecek Yeni Kişiler Olacak: Astrologlar 3 Burcu Uyardı Bugün Hayatınıza Girecek Yeni Kişiler Olacak: Astrologlar 3 Burcu Uyardı
Tapu Sahipleri Yandı, Masraflar İkiye Katlandı: Ev Sahiplerine Yeni Yük! Emlak Vergisi Rekora Koşuyor Tapu Sahipleri Yandı, Masraflar İkiye Katlandı: Ev Sahiplerine Yeni Yük! Emlak Vergisi Tırmandı
Bir Zamanlar Türkiye’nin İhracat Deviydi: İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti! İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti!
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Şimdi Hepsi Tek Tek İmha Edilecek Türkiye'nin Dev Süt Markasının İçinden Çıktı! Her Markette Satılıyordu! Hepsi Tek Tek İmha Edilecek
EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem: Bakanlık Hazırladı, Tüm Sistem Sil Baştan! EFT, Havale ve Nakit İşlemlerinde Yeni Dönem
Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı Diyarbakır’da Korku Dolu Anlar! Kahvedeki Silahlı Dehşet Sokağa Taştı: 10 Kişi Yaralandı
TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı TÜİK, Temmuz Enflasyonunu Açıkladı
Kira Artış Oranı Belli Oldu: Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Ağustos 2025 Kira Zammı Netleşti Kirada Tavan Zam Oranı Belli Oldu