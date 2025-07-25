Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine Girdi

ABD Başkanı Trump, Fed Başkanı Powell'a olan sert tutumunu sürdürüyor. Son olarak Trump, Washington'da inşaat halinde olan Fed binasını ani bir şekilde ziyaret ederek "aptal" dediği Powell ile kameralar önünde tartıştı, elindeki belgeleri gösterdi.

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Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine Girdi
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ABD Başkanı Donald Trump, 6 ayda 23 kez hakaret edip eleştirdiği Amerikan Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a olan tepkisini sürdürüyor. Powell'a faiz indirimi konusunda baskı yapan, "aptal" diyen ve derhal istifa etmesi gerektiğini söyleyen Trump, bu kez Fed binasına beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine Girdi - Resim : 1

Başkent Washington'da yenileme sürecinde olduğu için inşaat halinde olan Fed binasındaki görüşmede Trump, Fed binasını yenileme faaliyetinin çok pahalı bir iş olduğunu anlatarak maliyetin 3.1 milyar dolar olduğunu söyledi. Kafasına taktığı işçi kaskıyla dikkat çeken ABD Başkanı, inşaatın başlamış olmasının çok kötü olduğunu ve daha yapılması gereken çok iş olduğunu belirtti.

Kameralar Önünde Şoke Eden Anlar! Trump, Fed Binasını Bastı, Başkan ile Birbirine Girdi - Resim : 2

'HİÇBİR ŞEYDEN HABERİ YOK'

Jerome Powell, projeyi savunarak gerçek maliyetin 2.5 milyar dolar olduğunu ve beş yıl önce tamamlanan üçüncü binanın projeye dahil olmadığını ifade ederek Trump'ın yanlış söylemini düzeltti. Trump da gazetecilerin önünde Başkan Powell'ın eline bir kağıt tutuşturarak yazanları işaret etti. Powell ise Fed'den hiç kimsenin Trump'ın iddia ettiği 3.1 milyar dolardan haberi olmadığını vurguladı.

İkilinin çok gergin olduğu dikkat çekerken, ABD Başkanı, "Hiçbir şeyden haberi yok. Burada bize etrafı gezdiriyor, işi anlatıyor. Bu yüzden konuyu kişiselleştirmek istemiyorum" diye konuştu. Bu garip Trump-Powell görüşmesi, dünya basınında geniş yer buldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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