FED'de Sürpriz İstifa! ABD Başkanı Trump'a Sundu

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ABD Merkez Bankası (Fed), Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler’in 8 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla görevinden ayrılacağını duyurdu. 13 Eylül 2023’ten bu yana Fed Yönetim Kurulu’nda görev yapan Kugler, istifa mektubunu ABD Başkanı Donald Trump’a sundu. Fed’den yapılan resmi açıklamada, Kugler’in akademik kariyerine devam etmek üzere Georgetown Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevine geri döneceği belirtildi.

Kugler’in istifası, Fed’in para politikası ve faiz oranları konusundaki tartışmaların gölgesinde gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kugler’in istifasına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Trump, Kugler’in Fed Başkanı Jerome Powell ile faiz oranları politikası konusunda görüş ayrılıkları yaşadığını iddia etti. Fed Yönetim Kurulu’nda boşalan koltuğun kendisi için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Trump, “Bu durumdan oldukça memnunum” dedi.

Kaynak: AA