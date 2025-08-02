Gazze'de Yine Yardım Kuyruğunda Katliam: 12 Ölü, 90 Yaralı

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yine yardım dağıtım noktasına saldırıda düzenledi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 90 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Gazze'de Yine Yardım Kuyruğunda Katliam: 12 Ölü, 90 Yaralı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yine yardım almak isteyen siviller vardı. İsrail askerlerinin, Gazze'nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen sivillere ateş açması sonucu 12 Filistinli öldü, 90 kişi yaralandı.

GAZZE'DE AÇLIK KRİZİ

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze'de Yine Yardım Kuyruğunda Katliam: 12 Ölü, 90 Yaralı - Resim : 1

Gazze Şeridi'nde başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 92'si çocuk 162 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Trump Bizzat Duyurdu: Kritik Gazze Ziyaretinin Sebebi Ortaya ÇıktıTrump Bizzat Duyurdu: Kritik Gazze Ziyaretinin Sebebi Ortaya ÇıktıDünya
İsrail Son 24 Saatte 83 Filistinliyi Daha Katletti!İsrail Son 24 Saatte 83 Filistinliyi Daha Katletti!Dünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru
Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor Aylarca Cam Sildirmeyecek Yöntem! 1 Kaşığı Yetiyor, Ne Toz Ne Kir Tutuyor
Şili'de Maden Faciası! 6 Ölü, 9 Yaralı Maden Faciası! 6 Ölü, 9 Yaralı
Günün En Şanslı Burcu Açıklandı Günün En Şanslı Burcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu Eğlence Mekanında Silahlı Saldırı! Ünlü Oyuncu Ezgi Mola'nın Eski Eşi Vuruldu
Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi Ankara'da Ağustosta Sel Felaketi: Yollar Göle Döndü, Araçlar Sürüklendi
Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı Uzaklaştırma Kararı Engel Olmamıştı... Sinem'in Katili Çadır Kurarken Yakalandı
Meteoroloji 'Müjde'yi Verdi: Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor Sıcaklık Düşüyor, Yağış Geliyor
Yine ABD Yine Silahlı Saldırı! Bara Kurşun Yağdırdılar: 4 Ölü Barda Kurşun Yağmuru