Şili'de Maden Faciası! 6 Ölü, 9 Yaralı

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Güney Amerika ülkesi Şili'de, Rancagua kenti yakınlarında meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, "El Teniente" adlı bakır madeninde tünel çökmesine neden oldu. Olayda 6 madenci hayatını kaybederken, 9 madenci de yaralandı.

Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ve sürecin önemli bir aşamaya geldiğini bildirdi.

Dünyanın en büyük yer altı bakır madeni olarak bilinen El Teniente'de, yıllık 356 bin tonun üzerinde üretim yapılıyor.

Kaynak: AA