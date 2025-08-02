Tesla İçin Tarihi Karar! Dev Tazminat Ödeyecek

Florida’da yaşanan ölümcül trafik kazasıyla ilgili davada jüri, Tesla için kararını verdi. Yüzde 33 kusurlu bulunan Tesla, 243 milyon dolar tazminata mahkum edildi. Bu karar, Tesla'nın açılan davalardaki ilk büyük kaybı oldu.

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Tesla İçin Tarihi Karar! Dev Tazminat Ödeyecek
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ABD'nin Florida eyaletinde 2019 yılında meydana gelen ölümlü otomatik pilot kazası nedeniyle açılan davada, otomotiv devi Tesla 243 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi. Miami'de görülen davada jüri, Tesla’yı kazada yüzde 33 oranında kusurlu bulduğunu bildirdi.

Kazaya karışan Tesla Model S, Florida Keys’teki bir T kavşağında dur levhasını geçerek, yol kenarında park halindeki Chevrolet Tahoe’ya çarpmıştı. Araçların yanında duran Naibel Benavides Leon hayatını kaybetti. erkek arkadaşı Dillon Angulo ağır yaralanmıştı.

Üç hafta süren davanın ardından jüri, Tesla’nın mağdurlara 42,5 milyon dolar maddi tazminat ve 200 milyon dolar cezai tazminat ödemesine hükmetmiş ancak Tesla, cezai tazminat tutarının mahkeme tarafından düşürüleceğini açıkladı.

İLK BÜYÜK KAYBI

Tesla, yaptığı açıklamada verilen son kararın hatalı olduğunu iddia ederek, “Bu karar otomotiv güvenliğini geriye götürür ve hayat kurtaran teknolojilerin geliştirilmesi çabalarımızı riske atar. Dava sürecindeki ciddi hukuki hatalar nedeniyle temyize gitmeyi planlıyoruz” dedi. Bu karar, Tesla’nın sürücü destek teknolojisine ilişkin açılan davalardaki ilk ciddi kaybı oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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