Tesla’dan Çifte Zam Hamlesi

Türkiye’de elektrikli araç pazarının en dikkat çeken modellerinden biri olan Tesla Model Y, yeni ÖTV düzenlemesinin ardından hem vergi artışı hem de üretici zammıyla birlikte önemli bir fiyat yükselişi yaşadı. Tesla, resmi açıklamayla güncellenen fiyat listesini duyururken, envanterdeki araçların yeni fiyatlarla satışa çıkacağı tarihi de paylaştı.

Tesla’dan Çifte Zam Hamlesi
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Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ÖTV dilimi değişikliği, elektrikli otomobillerin fiyatlarını doğrudan etkiledi. Özellikle Tesla Model Y’nin SR ve LR versiyonları için yeni ÖTV oranları fiyat dengesini ciddi şekilde değiştirdi. Ancak Tesla, sadece vergi artışıyla yetinmedi; kendi fiyat politikası çerçevesinde bir zam kararı daha aldı.

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TESLA ZAMLI FİYATLARI

Tesla’dan yapılan açıklamaya göre, yeni fiyatlar 29 Temmuz Pazartesi günü saat 18:30 itibarıyla resmi envanterdeki araçlara yansıtılacak. Şirketin yayımladığı yeni fiyatlar şu şekilde:

Zamlı Tesla Model Y Fiyatları:
Model Y SR RWD: 2.241.000 TL (%25 ÖTV oranıyla)

Model Y LR RWD: 3.225.240 TL (%55 ÖTV)

Model Y LR AWD: 3.998.400 TL (%75 ÖTV)

Tesla’dan Çifte Zam Hamlesi - Resim : 2

VERGİ DÜZENLEMESİ SONRASI FİYATLAR NASIL ETKİLENDİ?

Önceki hesaplamalara göre, SR versiyonun ÖTV oranı %10’dan %25’e çıkınca fiyatı yaklaşık 2 milyon 120 bin TL seviyesine yükselmişti. Tesla’nın yaptığı ekstra artışla birlikte fiyat 120 bin TL daha artarak 2 milyon 241 bin TL’ye ulaştı.

Öte yandan, LR versiyonunun önceki %40’lık ÖTV diliminden %25’e düşmesi bekleniyordu. Ancak Tesla’nın fiyat yükseltmesi, aracın yeniden daha yüksek vergi dilimlerine girmesine neden oldu. Böylece beklenen indirim yerine Model Y LR RWD, 3 milyon 225 bin TL seviyesini gördü.

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Kaynak: Haber Merkezi

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