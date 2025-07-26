FETÖ Soruşturmasında Yeni Adres! HAKMAR ve BAKTAT’tan Sonra Ünlü Yumurta Devine de Kayyım Atandı

FETÖ’ye finans sağladığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, HAKMAR ve BAKTAT’tan sonra Afyonkarahisar’daki YUMTAT adlı yumurta üretim tesisine de kayyım atandı. Şirketin günlük 300 bin yumurta üretim kapasitesine sahip olduğu belirtildi.

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FETÖ Soruşturmasında Yeni Adres! HAKMAR ve BAKTAT’tan Sonra Ünlü Yumurta Devine de Kayyım Atandı
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FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalarda, örgüte finans sağladığı iddia edilen firmalara yönelik operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda, HAKMAR ve BAKTAT isimli şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen Afyonkarahisar merkezli bir yumurta firması daha kayyım denetimine alındı.

ÜNLÜ YUMURTA MARKASINA KAYYIM

Edinilen bilgilere göre, daha önce mal varlığına el konulan ve şirketlerine kayyım atanan iş insanı Zeki Doruk ile bağlantılı olduğu tespit edilen şirketlerden biri de Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren YUMTAT isimli yumurta üretim tesisi oldu.

FETÖ Soruşturmasında Yeni Adres! HAKMAR ve BAKTAT’tan Sonra Ünlü Yumurta Devine de Kayyım Atandı - Resim : 1

Afyonkarahisar’ın Burhaniye köyünde, 120 bin metrekarelik alanda üretim yapan YUMTAT, günlük yaklaşık 300 bin yumurta kapasitesiyle dikkat çekiyor. Şirketin, HAKMAR Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösterdiği ve kamuoyunda Haydar Kaya ismiyle tanınan Afyonkarahisarlı bir iş insanına ait olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: İHA

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FETÖ Yumurta
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