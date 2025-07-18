HAKMAR Operasyonunda MİT Raporu Ortaya Çıktı: Şifreli Kapılar, Gizli Toplantılar...

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen İstanbul merkezli soruşturma kapsamında 9 ilde 26 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hazırlanan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) raporunda, HAKMAR ve TATBAK Gıda AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Doruk’un örgütle bağını sürdürdüğü ileri sürüldü. Raporda, Doruk'un çocuklarına örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından isim verildiği belirtildi.

MAAŞLARI BANK ASYA'DAN YATIRDI

Tanık T.A.'nın beyanlarına göre Doruk’un, örgütle olan bağını hiç koparmadığı ve finansal destek sağlamayı sürdürdüğü aktarıldı. Raporda, “Doruk’un çocuklarına örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından isim verildiği, HAKMAR marketler zinciri tarafından FETÖ yurtlarına ekmek yardımı yapıldığı, örgütle toplantılar gerçekleştirdiği” yönünde ifadeler yer aldı. Ayrıca kurban bağışları, sponsor destekleri ve maaşların Bank Asya üzerinden yatırılması gibi detaylara da yer verildi.



Zeki Doruk

'ENFLASYONU ARTIRACAĞIM' DEDİ

Zeki Doruk’un çevresine, "Maliyeden bir marketimin günlük geliri kadar ceza da yiyecek olsam fiyatları yükseltip ülkedeki enflasyonu artıracağım. Cemaat (FETÖ) ile yükseldim, servetim de gitse feda olsun." dediği aktarıldı. Aynı raporda, firari örgüt üyelerinin saklandığı evlerin giderlerini karşıladığı ve cezaevindeki mensupların ailelerine yardım ettiği belirtildi.

İÇ İÇE GEÇMİŞ ŞİFRELİ KAPILAR

HAKMAR’ın Sancaktepe’deki genel merkezinde örgütsel yapı için özel olarak tasarlanmış çok sayıda iç içe geçmiş şifreli kapının bulunduğu bildirildi. Bu binada örgütsel toplantıların düzenlendiği, üst düzey güvenlik önlemlerinin alındığı bilgisine yer verildi.

İHRAÇ POLİS MEMURU 'KURYE' OLDU

Doruk’un kişisel asistanı olarak görev yapan ihraç polis memuru Cengiz Güneş’in, örgüt üyelerine ayni ve nakdi yardım taşıdığı, bu faaliyetleri “kurye” gibi sürdürdüğü tespit edildi. Güneş’in, bayram öncesi örgütün farklı yapılanmalarındaki kişilerle irtibata geçerek yardımlar ulaştırdığı ve "kurye faaliyeti" yürüttüğü raporda yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖRÜŞMELER RAPORDA

Güneş'in örgütün mali müşavirler yapılanması tarafından kurulan iki firmanın ortağı olan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan soruşturmanın şüphelisi Yalçın Arslan'la 5 Haziran'da Adapazarı'nda görüştüğü raporda yer aldı. Raporda, Güneş'in geçmişte Polis Akademisinde emniyet müdürü görevindeyken resen emekli olan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan kaydı bulunan Orhan Çağlıyan ile 6 Haziran'da görüştükleri belirtildi.

Güneş'in, örgütün sözde Kocaeli imamlığını yaptığı yönünde bilgi bulunan ve Aralık 2024'te cezaevinden çıkan ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi ile 5 Haziran'da Ankara Pursaklar'da buluştuğu belirtilen raporda, Güneş'in diğer şüpheliler Ergün Esmeray, İbrahim Kara ve Mehmet Sarıyüz ile de aynı gün Ankara'da farklı semtlerde görüştüğü bilgisi yer aldı.

Raporda, soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer şüpheliler hakkındaki tespitler de yer aldı. Şüphelilerden Savaş Taşkın'ın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada 2016'da şüpheli olarak kaydı bulunduğu ifade edilen raporda, Taşkın hakkındaki tanık ifadesi de aktarıldı.

Tanık T.A. ifadesinde, Taşkın'ın HAKMAR'da satın alma yöneticisi-müdürü olarak çalışma kaydı bulunduğunu, ''kurban, eğitim ve okul yardımı'' adı altında örgütsel eylemler doğrultusunda Moritanya'ya giden şirket görevlilerinin olduğu grupta yer aldığını dile getirdi.

ESKİ EMNİYET AMİRİ DE ŞÜPHELİ

Raporda eski emniyet amiri şüpheli Orhan Çağlıyan hakkında yapılan değerlendirmede ise Çağlıyan'ın örgütün üst düzey yöneticilerinden Ali Çelik ve Osman Karakuş'la farklı tarihlerde 72 kez irtibat kaydı bulunduğu anlatıldı.

Kaynak: AA