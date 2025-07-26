Toplu Taşıma Ücretlerine Büyük Zam! Şoförler Sevinçli, Vatandaşlar Tepkili

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Samsun’da toplu taşıma ücretlerine Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karar ile güncellendi. Alınan karar sonrası otobüs, tramvay ve dolmuş hatlarındaki tarifeler artırıldı. Bu artış, özellikle şoför esnafı tarafından olumlu karşılanırken, vatandaşlar artan ulaşım maliyetlerinden şikayet etti.

Yeni tarife ile birlikte, Samsun’daki toplu ulaşım araçlarındaki bilet fiyatları şu şekilde güncellendi:

-Otobüslerde tam bilet 19,5 TL’den 23,5 TL’ye yükseldi. Öğrenci bileti ise 12,5 TL’den 15 TL’ye çıktı.

-Tramvay hatlarında ise (1-12 durak) tam ücret 15 TL’den 18 TL’ye, öğrenci bileti 10,5 TL’den 12,5 TL’ye çıktı.

-1-42 durak arası tramvay biletinde ise tam ücret 22 TL’den 26,5 TL’ye, öğrenci ücreti 13,5 TL’den 16,5 TL’ye yükseldi.

-Ring hatlarında tam ücret 14 TL’den 17 TL’ye, öğrenci ücreti ise 10 TL’den 12 TL’ye çıkarıldı.

-Kampüs içi tramvay ücretlerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı; tam ücret 3 TL, öğrenci bileti ise 1,5 TL olarak kaldı.

TAKSİ DOLMUŞLAR VE AKTARMALAR DA ETKİLENDİ

1-2-3-4 Nolu taksi dolmuşlarındaki ücretler de artış gösterdi. Tam bilet 24 TL’den 28 TL’ye, öğrenci ücreti ise 18 TL’den 22 TL’ye çıktı. Ayrıca, tramvay ve otobüs arasında yapılan 1 saatlik aktarmalar artık ücretsiz olacak. 1 saati aşan aktarmalarda ise 6,5 TL ücret alınacak.

TAKSİ FİYATLARINDA DA ARTIŞ

Ticari taksilerin fiyat tarifesi de yeniden düzenlendi. Taksi açılış ücreti 90 TL’den 100 TL’ye, kilometre başı ücret ise 23 TL’den 27 TL’ye çıkarıldı.

ŞOFÖRLER MEMNUN, VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Yeni tarifeyi değerlendiren şoför esnafı, artan maliyetler ve akaryakıt fiyatlarındaki yükselişle eski tarifeyle faaliyet göstermenin zorluklarına değindi. Esnaf, yeni tarifeyle birlikte gelirlerinin artacağını belirterek, bu düzenlemeden memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar ise ulaşım maliyetlerinin artmasında şoför esnafının suçunun olmamasına karşı yapılan zammın vatandaşları zor durumda bırakacağını ifade etti.

Kaynak: İHA