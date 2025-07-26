Wi-Fi Tarihe Karışıyor

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Li-Fi sistemi, veri iletimini radyo frekansları yerine görünür ışık spektrumunu kullanarak gerçekleştiriyor. Bu teknolojide LED ampuller, sadece ortamı aydınlatmakla kalmıyor, aynı zamanda veri aktarımı da sağlıyor. Işık kaynaklarının yanıp sönme frekansları üzerinden kodlanan sinyaller, alıcı cihazlar tarafından çözülerek veri haline getiriliyor.

BÜYÜK GÜVENLİK ÜSTÜNLÜĞÜNE SAHİP OLACAK

En dikkat çekici avantajlarından biri ise güvenlikteki üstünlüğü. Işık yalnızca belirli bir alanı kapsadığından, iletilen veri o fiziksel sınırlar içinde kalıyor. Bu da dışarıdan erişim ihtimalini neredeyse sıfıra indirerek siber saldırılara karşı ekstra koruma sağlıyor.

IŞIKLA ANLIK ŞİFRELEME

Li-Fi sistemlerinin en büyük handikapı, veri iletiminde dışarıdan şifreleme çözümlerine ihtiyaç duymasıydı. Ancak Güney Kore'deki KAIST (Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) ile Kore Standartlar ve Bilim Araştırma Enstitüsü, bu sorunu ortadan kaldıracak önemli bir adım attı.

Geliştirilen yeni Li-Fi cihazı, verileri hem hızlı bir şekilde iletebiliyor hem de bu verileri anlık olarak ışıkla şifreleyebiliyor. Bu sayede harici güvenlik yazılımlarına olan ihtiyaç ortadan kalkarken, sistemin genel çalışma hızı ve veri güvenliği seviyesi de yükseliyor.

HER ALANDA KULLANILABİLİYOR

Uzmanlara göre Li-Fi, yakın gelecekte akıllı şehir altyapılarında, otonom araçlarda, sanayi otomasyonlarında ve ev içi kablosuz bağlantı sistemlerinde yaygın bir kullanım alanına sahip olabilir. Hızla yayılan LED aydınlatma sistemleri, bu teknolojinin uygulanabilirliğini artırıyor. Aynı zamanda radyo dalgalarının yarattığı elektromanyetik kirliliği azaltması sayesinde çevre dostu bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi