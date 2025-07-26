Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Hamlesi: Dev Chat Uygulaması Yolda

Sosyal medya dünyasının önde gelen isimlerinden Jack Dorsey, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışan yeni mesajlaşma uygulaması Bitchat’i kamuoyuna tanıttı. Twitter’ın kurucusu ve Block Inc.’in CEO’su olan Dorsey, uygulamayı doğrudan sosyal medya platformu X üzerinden duyurdu.

Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Hamlesi: Dev Chat Uygulaması Yolda
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Bitchat, Bluetooth Düşük Enerji (BLE) teknolojisini kullanarak cihazlar arasında doğrudan iletişim kurmayı mümkün hale getiriyor. Herhangi bir internet altyapısına ihtiyaç duymayan uygulama, merkezi olmayan yapısı sayesinde sansür ve ağ kesintilerine karşı güçlü bir alternatif sunuyor.

Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Hamlesi: Dev Chat Uygulaması Yolda - Resim : 1

Uygulamada kullanıcı adı, e-posta adresi ya da telefon numarası gerekmiyor. Mesajlar, cihaz belleğinde geçici olarak saklanıyor ve merkezi bir veri tabanına aktarılmıyor. Böylece hem kişisel gizlilik korunuyor hem de veri takibi neredeyse imkânsız hale geliyor.

AFETLERDE, PROTESTOLARDA VE İNTERNETİN OLMADIĞI YERDE ÖNE ÇIKACAK

Bitchat’in öne çıkan kullanım alanları arasında doğal afet bölgeleri, protesto gösterileri ve internet erişiminin sınırlı olduğu etkinlikler yer alıyor. Uygulama, şifre korumalı grup sohbetleri, etiket tabanlı odalar ve sakla-ilet sistemleri gibi çeşitli iletişim çözümleri sunarak kullanıcılar arasında hızlı ve güvenli bilgi paylaşımını destekliyor.

Twitter’ın Kurucusundan İnternetsiz Mesajlaşma Hamlesi: Dev Chat Uygulaması Yolda - Resim : 2

Mesajlar içerik türüne göre özel olarak şifreleniyor ve büyük dosyalar 500 baytlık küçük paketlere bölünerek iletiliyor. Gelecekte WiFi üzerinden mesaj gönderme seçeneğinin de uygulamaya eklenmesi bekleniyor. Bu yenilik sayesinde dosya paylaşım kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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