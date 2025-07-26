Kafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada Aldı

Kastamonu’da somon çiftliğindeki kafeslerin patlamasıyla binlerce balık baraj gölüne yayıldı. Haberi duyan vatandaşlar oltalarını alıp baraja akın etti, baraj çevresi adeta balıkçı kampına döndü.

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Kafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada Aldı
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Kastamonu’nun Devrekani ilçesindeki Kulaksızlar Barajı’nda bulunan somon çiftliğinde kafeslerin yırtılması sonucu binlerce balık baraj gölüne yayıldı. Haberi duyan vatandaşlar oltalarını kaparak baraja akın etti. Yaşanan bu gelişme, olta balıkçıları için adeta fırsata dönüştü.

BİNLERCE BALIK SERBEST KALDI

Kafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada Aldı - Resim : 1

Devrekani ile Taşköprü ilçeleri arasında yer alan, sulama amaçlı kullanılan Kulaksızlar Barajı’nda faaliyet gösteren bir somon üretim tesisinde yaşanan teknik arıza sonucu kafeslerin yırtıldığı öğrenildi. Yırtılan kafeslerden kurtulan binlerce somon, baraj sularına karıştı. Olayın duyulmasıyla birlikte, Kastamonu merkezi, çevre ilçeler ve hatta il dışından gelen çok sayıda amatör balıkçı baraja akın etti.

BALIKÇILARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Oltasıyla baraj gölüne gelen vatandaşlar, suya karışan somonları yakalayabilmek için sabahın erken saatlerinden itibaren avlanmaya başladı. Hem bereketli bir av dönemi yaşayan hem de ihracatlık somonların tadına bakma fırsatı bulan balıkçılar, bu sürpriz gelişmeden oldukça memnun kaldı.

Kafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada Aldı - Resim : 2

"KAFESLER PATLAMIŞ, BİZ DE NASİPLENMEYE GELDİK"

Devrekani’ye balık tutmaya gelen Hüseyin Okudan, "Kafeslerin patladığını duyduk, biz de baraja gelip nasiplenelim istedik. Güzel bir gün geçiriyoruz, balık da var. Herkese rast gelsin" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kafesler Patladı, Verim 2’ye Katlandı: Duyan Herkes Soluğu Orada Aldı - Resim : 3

Yaklaşık 30 yıldır amatör balıkçılıkla uğraştığını belirten Mustafa Cebeci ise, "Normalde barajda sazan yakalardık. Bu sefer alabalık avlıyoruz. Bir hafta önce daha verimliydi ama hala tutabiliyoruz. Gece geldim, sabaha kadar oltadayım. Hatta il dışından gelenler bile var. Büyük ilgi var" dedi.

Kulaksızlar Barajı’ndaki somon kaçışı, bölgedeki amatör balıkçılar için unutulmaz bir fırsata dönüşürken, göletteki yoğunluk gün boyu devam etti.

Kaynak: İHA

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