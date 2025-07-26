Wi-Fi 8 Dönemi Başlıyor: İnternette Çığır Açacağı Tarih Belli Oldu

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Dünya genelinde milyarlarca cihazın kablosuz bağlantıya ihtiyaç duyduğu günümüzde, Wi-Fi teknolojilerinde çıta yükseliyor. Qualcomm tarafından yayımlanan resmi blog gönderisine göre, "802.11bn" koduyla anılan Wi-Fi 8’in ilk taslak standartları temmuz ayı itibarıyla teknoloji dünyasının gündemine girdi. Bu yeni standardın; düşük gecikme süresi, azalan veri kayıpları ve kalabalık ortamlarda güçlü bağlantı kararlılığı sunması hedefleniyor.

KALABALIK ORTAMLAR İÇİN YENİ UYGULAMA

Wi-Fi 8 ile birlikte geliştirilen “Seamless Roaming” teknolojisi, kullanıcıların farklı erişim noktaları arasında dolaşırken bağlantılarında kesinti yaşamadan veri akışını sürdürmesini sağlayacak. Bu özellik özellikle kampüs, alışveriş merkezleri ve büyük ofis binaları gibi geniş alanlarda büyük fark yaratabilir.

Ayrıca fiziksel katmanda yapılan iyileştirmeler sayesinde, sinyal kalitesi, erişim noktasının zayıf kapsama alanlarında bile önemli ölçüde artacak. Özellikle cihazların erişim noktalarından uzaklaştığı noktalarda dahi stabil bağlantı sağlanabilecek.

YENİ NESİL ANTEN TEKNOLOJİSİ

Wi-Fi 8’in dikkat çeken bir diğer yeniliği ise “Multi-AP Coordination” teknolojisi oldu. Bu sistem sayesinde birden fazla erişim noktası arasında kaynak paylaşımı daha etkin hale gelecek. Bu da apartmanlar, kampüsler veya iş merkezleri gibi ağ yoğunluğu yüksek bölgelerde bağlantı performansının dengeli bir şekilde dağılmasına katkı sağlayacak.

Bununla birlikte “Coexistence Optimization” adı verilen teknolojiyle, anten paylaşımı yapan cihazlar arasında olası parazitler minimize edilecek. Bu özellik, özellikle akıllı saatler ve kulaklıklar gibi giyilebilir teknoloji ürünlerinde önemli avantajlar sunacak.

DİNAMİK KANAL YÖNETİMİ ÖZELLİĞİ

Yeni kablosuz standardın sadece performans artışıyla değil, aynı zamanda enerji verimliliğiyle de öne çıkması bekleniyor. Batarya tüketimini azaltan yeni optimizasyonlar sayesinde, mobil cihazlarda pil ömrü önemli ölçüde uzayabilecek.

Öte yandan, MediaTek tarafından paylaşılan teknik dökümanlara göre Wi-Fi 8’in “Dynamic Subchannel Operation” özelliğiyle, aynı anda veri indiren çok sayıda cihaz arasında daha hızlı olanlara öncelik verilecek. Bu sayede ağ yoğunluğu ne kadar fazla olursa olsun, sistem en verimli şekilde çalışacak.

Wİ-Fİ 8 NE ZAMAN HAYATIMIZA GİRECEK?

Wi-Fi 8’in resmi onay sürecinin ve Wi-Fi Alliance sertifikasyonunun 2028 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. Bu süreçte Wi-Fi 7 standartları ana akım olarak varlığını sürdürecek. Ancak teknoloji devlerinin şimdiden Wi-Fi 8’e yönelmesi, gelecek yıllarda bağlantı deneyiminin tamamen dönüşeceğine işaret ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi