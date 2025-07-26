Hasat Öncesi Rekor Ücret: Sıfır Masrafla 33 Günde 90 Bin TL Kazanacaklar

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İzmir’in önemli tarım merkezlerinden Tire’de, 2025 yılı incir hasadı öncesi işçi ücretleri belirlendi. Bu yıl özellikle bahçelerde gece-gündüz görev yapan “bekçi işçilere” ödenecek sezonluk ücret dikkat çekti. 33 günlük çalışma karşılığında 90 bin TL verilecek olması, sektör temsilcileri tarafından rekor olarak nitelendirildi.

GÜNLÜK İŞÇİ ÜCRETİ 1.700 TL

Yeni sezon öncesi toplanan komisyon, 2025 yılı hasat döneminde uygulanacak ücret tarifelerini açıkladı. Karara göre, çırpıcı ve toplayıcı işçilerin günlük ücreti dayıbaşı ve nakliye dahil net 1.700 TL olarak belirlendi. Özellikle sıcak hava koşullarının iş gücünü etkilediği sezonda, bu rakam üreticilerle işçiler arasında denge gözetilerek belirlendi.

ZOR KOŞULLARDA YÜKSEK ÜCRET

Tire Ziraat Odası Başkanı Halil İbişoğlu, bu yılki mevsim şartlarının zorluklarına değinerek, "Yüksek sıcaklıklar incir ağaçlarını olumsuz etkiliyor. Sulama imkânı olan üreticiler bu süreci yönetmeye çalışıyor" dedi.

33 GÜNDE 90 BİN TL KAZANÇ

Bekçi işçilere ödenecek yüksek ücret hakkında da açıklamalarda bulunan İbişoğlu, "Yatılı olarak bahçelerde kalan bekçi işçilerimiz bu sezon 33 günlük çalışma için toplamda 90 bin TL kazanacak. İlk bakışta yüksek gibi görünse de, bu iş ağır sorumluluk gerektiren, mesai kavramı olmayan bir görev. Tecrübe ve güven esasına dayalı bir pozisyon" ifadelerini kullandı.

SEZON ÖNCESİ UMUTLU BEKLEYİŞ

İncir üreticileri, sıcak havaların etkisine rağmen bu sezonun bereketli geçmesini umuyor. Halil İbişoğlu da üreticilere seslenerek, "Umarız bu yıl verimli bir sezon olur. Tüm üreticilerimize bol kazanç ve bereketli hasatlar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA