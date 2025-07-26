100 Bin Kilometreden Sonra Büyük Sorunlara Yol Açan Motorlar Açıklandı

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Bazı motorların daha 100 bin kilometreye gelmeden ciddi revizyon ihtiyacı doğurması, araç sahiplerini neredeyse ikinci bir araç parasına denk gelen tamir faturalarıyla baş başa bırakıyor. İşte sürücüleri en çok zorlayan motor tiplerinden bazıları:

Nissan MR20DD: Hafif Ama Dayanıksız

Nissan’ın bazı modellerinde kullanılan MR20DD motoru, alüminyum motor bloğu sayesinde daha hafif bir yapı sunsa da dayanıklılık konusunda ciddi soru işaretleri taşıyor. Yağlama sisteminin oldukça hassas olması nedeniyle, düzenli bakıma rağmen zamanla büyük bir revizyon ihtiyacı doğabiliyor. Bu da araç sahiplerini motor değişimi gibi yüksek maliyetli bir sürece sürüklüyor.

Volkswagen 2.0 TSI (EA888 Gen3): Performansın Bedeli Ağır Olabilir

Volkswagen Grubu’nun üçüncü nesil 2.0 TSI motoru, performanslı yapısına rağmen kullanıcıların en çok şikâyet ettiği motorlar arasında yer alıyor. Özellikle yüksek yağ tüketimi ve aşırı ısınma problemiyle öne çıkan bu motorun ani arızalara yatkın olduğu belirtiliyor. Uzmanlar, bu motora sahip araçların uzun vadeli kullanımda risk barındırdığını ifade ediyor.

Ford 1.0 EcoBoost: Küçük Motor, Büyük Sorun

Ford’un kompakt sınıfta övgü toplayan 1.0 litrelik EcoBoost motoru, özellikle soğuk iklimlerde kullanıcılarını zor durumda bırakabiliyor. 100 bin kilometreye yaklaşan araçlarda silindir kapağı çatlakları ve soğutma problemleri öne çıkıyor. Bu arızaların tamiri mümkün olsa da, yüksek maliyet nedeniyle onarım çoğu zaman ekonomik olmaktan çıkıyor.

BMW N63 (4.4 Bi-Turbo): V8 Gücün Bedeli Ağır

BMW’nin V8 motor seçeneklerinden biri olan N63 kodlu motor, 70 bin kilometreden sonra ciddi arızalarla gündeme geliyor. Yağ tüketiminin artması, aşırı ısınma ve elektronik aksamlarda görülen arızalar, bu motorun kronik sorunları arasında. Üstelik performans artırıcı küçük bir modifikasyon dahi büyük masraflara yol açabiliyor.

Chevrolet 1.4 Turbo (LUJ): Sürekli Arızalarla Baş Başasınız

General Motors’un kompakt sınıfında sıkça kullanılan 1.4 litrelik LUJ kodlu turbo motoru da sorunlu motorlar arasında gösteriliyor. Aşırı ısınma, motor bloğu çatlakları ve turbo arızaları motorun en bilinen sorunları arasında. Uzmanlara göre, bu motorun onarım maliyeti neredeyse yeni bir motor satın alma bedeline ulaşıyor.

Renault-Nissan 1.3 TCe (HR13): Yeni Nesil Ama Güven Vermiyor

Renault ve Nissan’ın birlikte geliştirdiği 1.3 litrelik TCe motor, yenilikçi teknolojilere sahip olmasına rağmen ciddi kullanıcı şikayetleriyle gündeme geliyor. Yakıt basıncında düşüş, motorun vuruntulu çalışması ve aşırı ısınma gibi problemler nedeniyle bu motor da riskli kategoride değerlendiriliyor. Tamirinin maliyetli olması, bu motoru uzun ömürlü kullanım açısından dezavantajlı hale getiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi