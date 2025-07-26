ATM'lerde Büyük Açık! Öğrenen Koşa Koşa Gitti, Limitsiz Para Çekti

ABD'nin New York kentinde gençlere yönelik yürütülen istihdam programında yaşanan teknik bir aksaklık, kısa sürede büyük bir dolandırıcılığa dönüştü. Program kapsamında dağıtılan özel ödeme kartlarında ortaya çıkan güvenlik açığı nedeniyle, sadece üç gün içinde ATM'lerden yaklaşık 17 milyon dolar (yaklaşık 690 milyon TL) para çekildiği tespit edildi. Bir kullanıcının tek kartla 40 bin dolara (yaklaşık 1,6 milyon TL) ulaşan miktarda para çektiği bildirildi.

ATM'lerde Büyük Açık! Öğrenen Koşa Koşa Gitti, Limitsiz Para Çekti
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“Summer Youth Employment Program” (SYEP) adıyla bilinen ve ABD’nin en geniş kapsamlı gençlik istihdam projelerinden biri olan program, bu yaz döneminde 100 bine yakın gence geçici iş olanağı sundu. Program kapsamında, banka hesabı bulunmayan yaklaşık 30 bin katılımcıya özel ödeme kartları verildi. Bu kartlar aracılığıyla gençlerin, altı haftalık çalışma sürelerinin karşılığı olan ücretleri haftalık olarak çekmeleri planlanıyordu.

Ancak 11-13 Temmuz tarihleri arasında ödeme sisteminde yaşanan bir yazılım hatası nedeniyle, ATM’lerde kart başına belirlenen çekim limitleri devre dışı kaldı. Bu da bazı kullanıcıların sınırsız miktarda para çekebilmesine yol açtı.

ATM'lerde Büyük Açık! Öğrenen Koşa Koşa Gitti, Limitsiz Para Çekti - Resim : 1

KARTLAR EL DEĞİŞTİRİP KARABORSAYA DÜŞTÜ

Güvenlik açığının sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte, bazı gençlerin ödeme kartlarını başkalarına 1.000 dolara (yaklaşık 40 bin TL) sattığı da öğrenildi. Birçok kişi ATM’lerde sıraya girerek yüklü miktarlarda nakit para çekti. Bazı kullanıcıların yalnızca birkaç saat içerisinde 10 bin ila 40 bin dolar arasında para çektiği belirlendi.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Dolandırıcılık faaliyetinin üçüncü gününde fark edilmesi üzerine, 14 Temmuz itibarıyla ödeme kartları kullanıma kapatıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan New York Emniyeti Finansal Suçlar Birimi ve Gençlik Gelişim İdaresi yetkilileri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, gençlerin tecrübesizliğinin ve güvenlik açığının kötü niyetli kişilerce istismar edildiğine dikkat çekti.

ATM'lerde Büyük Açık! Öğrenen Koşa Koşa Gitti, Limitsiz Para Çekti - Resim : 2

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN ZARAR GÖRMEDİĞİ İDDİASI


Olay sonrası kamuoyunun tepkisini azaltmak amacıyla yapılan resmi açıklamada, çekilen paraların kamu bütçesinden karşılanmadığı ve vergi mükelleflerinin bu durumdan zarar görmediği öne sürüldü. Ancak kayıp 17 milyon doların kaynağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, gençlere önemli bir uyarı daha yaptı: Kartların hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilmemesi ve benzeri durumlarda mutlaka resmi kurumlarla iletişime geçilmesi istendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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