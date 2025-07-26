BYD Temmuz 2025 Fiyatları: İşte Model Model Güncel Liste

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Türkiye pazarına Aralık 2023'te giriş yapan ve ilk olarak ATTO 3 modeliyle yollarda boy gösteren marka, kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek satış başarısını katladı. Markanın Dolphin, Han, Seal, Seal U EV ve Seal U DM-i gibi modelleri, elektrikli araç segmentinde iddiasını sürdürüyor.

Yeni ayda BYD, sunduğu kampanyalar ve fiyat avantajlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. İşte Temmuz 2025 itibarıyla BYD’nin Türkiye’deki en güncel fiyatları:

BYD Dolphin – Temmuz 2025 Fiyatları

Dolphin 150 kW Comfort: 1.435.000 TL

Dolphin 150 kW Design: 1.545.000 TL

Kompakt sınıfta çevreci teknolojisiyle öne çıkan Dolphin, şehir içi kullanıma uygun boyutları ve konfor seviyesiyle dikkat çekiyor.

BYD Atto 3 – Temmuz 2025 Fiyatı

Atto 3 150 kW Design: 1.795.000 TL

Türkiye’de markanın ilk piyasaya çıkan modeli olan Atto 3, C-SUV segmentindeki performansı ve tasarımıyla hâlâ en çok tercih edilenler arasında yer alıyor.

BYD Seal U EV – Temmuz 2025 Fiyatları

Seal U EV 160 kW Design: 2.870.000 TL

Kampanyalı Fiyat: 2.690.000 TL

Tam elektrikli SUV isteyenlere hitap eden Seal U EV, hem şehir içi hem uzun yol performansıyla dikkat çekiyor.

BYD Seal U DM-i – Temmuz 2025 Fiyatları

Seal U DM-i 160 kW Design: 2.115.000 TL

Seal U DM-i 238 kW AWD Design: 3.200.000 TL

Kampanyalı AWD Fiyatı: 2.995.000 TL

Plug-in hibrit sistemiyle öne çıkan Seal U DM-i, elektrikli sürüş keyfi ile menzil kaygısı yaşamadan uzun yol yapma imkânı sunuyor.

BYD Seal – Temmuz 2025 Fiyatları

Seal 160 kW Design: 1.925.000 TL

Seal 390 kW AWD Excellence: 3.290.000 TL

Sportif tasarımı ve yüksek performansıyla öne çıkan Seal, özellikle genç sürücülerin ilgisini çekiyor.

BYD Han – Temmuz 2025 Fiyatı

Han 380 kW AWD Executive: 3.899.000 TL

Lüks sedan segmentinde konumlanan Han, teknolojik donanımları ve yüksek performansı ile markanın amiral gemilerinden biri konumunda.

BYD Tang – Temmuz 2025 Fiyatı

Tang 380 kW AWD Flagship: 4.425.000 TL

Markanın en üst segment SUV modeli olan Tang, hem yol tutuşu hem de donanımıyla dikkat çekerken, kalabalık ailelerin gözdesi olmaya aday.

Kaynak: Haber Merkezi