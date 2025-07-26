Sadece 1 Kez Aynı Yerden Hasat Edilebiliyor! 81 İle Gönderiyor, Paraya Para Demiyor

Sivas’ın Zara ilçesinde doğayla iç içe yaşayan İbrahim Deliktaş (38), taşlık ve kırsal alanlarda kendiliğinden yetişen pampas otlarını toplayarak şehir ekonomisine katkı sağlıyor.

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Sadece 1 Kez Aynı Yerden Hasat Edilebiliyor! 81 İle Gönderiyor, Paraya Para Demiyor
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Haziran ve temmuz aylarında yetişen bu doğal bitkiler, tek tek elle toplanıp kurutularak İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde süs bitkisi olarak değerlendiriliyor.

DAĞLIK BÖLGELERDE KENDİLİĞİNDEN YETİŞİYOR

Yörede "dede sakalı" ve "tüylü kuşkonmaz" adlarıyla da bilinen pampas otu, Sivas’ın dağlık bölgelerinde doğal şekilde yetişiyor. Deliktaş, bu bitkileri sezonluk olarak topluyor ve büyükşehirlerdeki çiçekçilerin taleplerine göre demetler halinde gönderiyor. Doğadan toplanan pampaslar, ev ve ofislerde dekoratif amaçlı kullanılıyor. Üstelik toplanan bitkiler çeşitli renklerle boyanarak görsel açıdan zenginleştiriliyor.

Sadece 1 Kez Aynı Yerden Hasat Edilebiliyor! 81 İle Gönderiyor, Paraya Para Demiyor - Resim : 1

TOPLANDIĞI YERDEN BİR DAHA ÇIKMIYOR

İşin zahmetli kısmına da dikkat çeken Deliktaş, “Her gün yaklaşık 2.500 demet topluyoruz. Bitkinin özelliği ise oldukça ilginç: Bir kez toplandığı yerden bir daha çıkmıyor. Bu nedenle her yıl farklı bir alanı taramak zorundayız. Sivas’ın ilçelerini tek tek dolaşıyoruz. Ortalama 35-40 bin demet gönderiyoruz ve çiçekçilerden ciddi talep alıyoruz” diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Hasat Çiçek
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