Otomotiv Devi Mutfağa Girdi! Dünya Geneline Yayılacak

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“Tesla Diner” adı verilen yeni konsept, yalnızca bir yemek noktası değil; aynı zamanda yüksek kapasiteli bir Supercharger istasyonu olarak da faaliyet gösteriyor. Retro-fütüristik tasarımıyla öne çıkan mekan, ziyaretçilere hem araçlarını şarj etme hem de yemek yeme imkânını aynı anda sunuyor.

OTOMOTİVDEN MUTFAĞA GİRİŞ

Teknoloji ve enerji alanındaki yenilikleriyle bilinen Tesla, bu adımıyla restoran ve perakende hizmetlerine de resmi olarak giriş yapmış oldu. Restoranda sunulan sistem sayesinde, Tesla kullanıcıları araçlarının içerisinden sipariş vererek hizmetten kolayca faydalanabiliyor. Diğer müşteriler ise alanda yer alan dijital kiosklardan siparişlerini oluşturabiliyor.

ELON MUSK'TAN AÇIKLAMA

Tesla CEO’su Elon Musk, açılış töreninde yaptığı açıklamada, bu yeni konseptin potansiyeline dikkat çekti. Musk, “Bu model ilgi görürse, ABD’nin dört bir yanında ve dünya genelinde, özellikle uzun yol güzergâhlarında benzer restoranlar göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi