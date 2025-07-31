Fed Faizi Sabit Tuttu, Piyasalar İpuçlarına Odaklandı: Dolar ve Euro Güne Nasıl Başladı?

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ABD Merkez Bankası (Fed), Temmuz ayı toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Kararın ardından yapılan açıklamalarda ise dikkat çeken bir ton değişikliği yaşandı. Fed yetkilileri, ekonomiye dair değerlendirmelerinde daha temkinli bir duruş sergileyerek, faiz indirimlerinin yakın olabileceğine dair ilk sinyalleri verdi.

Faiz kararının ardından ABD dolar endeksi iki ayın zirvesi olan 99,8 seviyesine yükselerek güç kazandı. Dolar/TL, güne 40,58 TL seviyesinden başladı. Euro/TL, sabah saatlerinde 46,45 TL’den işlem gördü.

PİYASALAR VERİLERE ODAKLANDI

Fed’in sonraki adımlarına dair net bir sinyal vermemesi, gözleri bu hafta açıklanacak ekonomik verilere çevirdi. Bugün ABD’de açıklanacak PCE enflasyonu (Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi) ve işsizlik başvuruları verileri, para politikası beklentilerini şekillendirmede kritik olacak.

Kaynak: Haber Merkezi