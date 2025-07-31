Piyasada Toparlanma Sinyali: Fed Kararı Sonrası Altında Son Durum! İşte Güncel Fiyatlar

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Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizliklerin ve ABD’den gelen kritik açıklamaların etkisiyle yeniden yükseliş trendine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları, ticaret savaşlarına dair endişeleri artırırken, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişme, bir süredir düşüşte olan altın fiyatlarını toparlamaya başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed’in temkinli duruşu, piyasada faiz indirimi beklentilerini öteledi.

31 Temmuz 2025 perşembe itibarıyla altın fiyatları:

Gram altın:

Alış: 4.302,12 TL | Satış: 4.302,59 TL

Ons altın:

Alış: 3.274,50 dolar | Satış: 3.275,85 dolar

Çeyrek altın:

Alış: 6.883,40 TL | Satış: 7.034,74 TL

Cumhuriyet altını:

Alış: 27.533,58 TL | Satış: 28.052,90 TL

Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükselişin ardından bir aylık dip seviyeye gerileyen altın, son günlerde sınırlı da olsa toparlanma sinyalleri veriyor. Uzmanlar, özellikle jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin ticaret politikaları çerçevesinde fiyatların yeniden yön belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Altın yatırımcıları, Fed’in bir sonraki hamlesine ve küresel ekonomik gelişmelere odaklanmış durumda.

Kaynak: Haber Merkezi