Piyasada Toparlanma Sinyali: Fed Kararı Sonrası Altında Son Durum! İşte Güncel Fiyatlar

ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifesi açıklamaları ve Fed’in faiz kararının ardından altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. Gram altın 4.302 liraya çıkarken, yatırımcılar güvenli limana yöneldi. İşte 31 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları...

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Piyasada Toparlanma Sinyali: Fed Kararı Sonrası Altında Son Durum! İşte Güncel Fiyatlar
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Altın fiyatları, küresel piyasalarda artan belirsizliklerin ve ABD’den gelen kritik açıklamaların etkisiyle yeniden yükseliş trendine girdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni gümrük tarifelerine ilişkin açıklamaları, ticaret savaşlarına dair endişeleri artırırken, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişme, bir süredir düşüşte olan altın fiyatlarını toparlamaya başladı.

Piyasada Toparlanma Sinyali: Fed Kararı Sonrası Altında Son Durum! İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 1

ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Fed’in temkinli duruşu, piyasada faiz indirimi beklentilerini öteledi.

31 Temmuz 2025 perşembe itibarıyla altın fiyatları:

Gram altın:
Alış: 4.302,12 TL | Satış: 4.302,59 TL

Ons altın:
Alış: 3.274,50 dolar | Satış: 3.275,85 dolar

Çeyrek altın:
Alış: 6.883,40 TL | Satış: 7.034,74 TL

Cumhuriyet altını:
Alış: 27.533,58 TL | Satış: 28.052,90 TL

Piyasada Toparlanma Sinyali: Fed Kararı Sonrası Altında Son Durum! İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 2

Geçtiğimiz haftalarda hızlı bir yükselişin ardından bir aylık dip seviyeye gerileyen altın, son günlerde sınırlı da olsa toparlanma sinyalleri veriyor. Uzmanlar, özellikle jeopolitik gelişmeler ve ABD'nin ticaret politikaları çerçevesinde fiyatların yeniden yön belirleyebileceğine dikkat çekiyor.

Altın yatırımcıları, Fed’in bir sonraki hamlesine ve küresel ekonomik gelişmelere odaklanmış durumda.

Altın Fiyatlarında Gözler FED Kararında: 30 Temmuz 2025 Güncel Altın RakamlarıAltın Fiyatlarında Gözler FED Kararında: 30 Temmuz 2025 Güncel Altın RakamlarıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

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