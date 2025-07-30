Bir İlde Daha Ekmeğe Zam! İşte Güncel Fiyatı

İzmir'de 200 gram ekmeğin azami fiyatı 15 TL oldu. Yeni tarife, 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak. Zam kararı, İZTO Meclisi’nde oy birliğiyle alındı.

Bir İlde Daha Ekmeğe Zam! İşte Güncel Fiyatı
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İzmir Ticaret Odası (İZTO) temmuz ayı olağan meclis toplantısı İZTO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda İzmir'de ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı.

EKMEĞE ZAM

200 gram ekmeğin azami fiyat tarifesinin 12,5 TL'den 15 TL'ye çıkması önerisi oy birliğiyle kabul edildi. Ekmekte yeni fiyatın 1 Ağustos'tan itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

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Kaynak: DHA

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