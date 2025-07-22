Şanlıurfa'da Ekmeğe Yüzde 20 Zam

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Şanlıurfa'da geçtiğimiz günlerde ekmekte yeni fiyat tarifesi, Şanlıurfa Fırıncılar ve Unlu Mamuller Odası’nın aldığı kararla yürürlüğe girdi. 9 Temmuz 2025 itibariyle yapılan artışla birlikte gramajda herhangi bir değişiklik olmazken, fiyatlara yüzde 20 zam yapılmış oldu. Zam kararında artan un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

10 LİRDAN 12 LİRAYA ÇIKTI

Fırıncılar Odası yetkilileri, uzun süredir zam yapmadıklarını ve mevcut şartlarda üretimin sürdürülebilirliği için bu artışın zorunlu hale geldiğini ifade etti. Vatandaşlar ise temel gıda maddesi olan ekmeğe gelen zamma tepki gösterdi. Yeni tarifeye göre, ekmek fiyatı 10 liradan 12 liraya çıktı.

Kaynak: İHA