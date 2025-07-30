Bakan Işıkhan'dan 'Kamu İşçisine Zam' Açıklaması: 'Teklifimiz Farklı Aksettirildi'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik Kamu Çerçevesi Protokolü'ne ilişkin, "18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi." açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan'dan 'Kamu İşçisine Zam' Açıklaması: 'Teklifimiz Farklı Aksettirildi'
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçilerine yönelik Kamu Çerçevesi Protokolü'ne ilişkin, "18 Temmuz’da verilen ilk 6 ay için yüzde 24 ve ikinci 6 ay için gerçekleşen enflasyon oranındaki teklif maalesef farklı noktalara çekildi. İlk 6 ay için verilen yüzde 24’lük teklif enflasyonun üzerinde bir artışa karşılık geliyor. Ancak maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi ve kabul edilmedi." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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