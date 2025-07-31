Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: Maden İşçilerinin Grev Kararı 'Milli Güvenlik' Gerekçesiyle 60 Gün Ertelendi
Hükümet ile zam oranında anlaşamayan kamu işçisi grev kararı almıştı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın 1 Ağustos’ta başlatmayı planladığı grev, milli güvenlik gerekçesiyle Cumhurbaşkanı kararıyla 60 gün ertelendi.
Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın (MADEN-İŞ) aldığı grev kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 60 gün süreyle ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, grevin "milli güvenliği tehdit edici" nitelikte olduğu ifade edildi.
Karar kapsamında, grev ertelemesi şu işyerlerini kapsıyor:
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Ankara/Çankaya)
Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Balıkesir/Bigadiç)
Kırka Bor İşletme Müdürlüğü (Eskişehir/Seyitgazi)
Emet Bor İşletme Müdürlüğü (Kütahya/Emet)
NE OLMUŞTU?
Kamu işçileri adına sürdürülen toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetle sendikalar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.
Türk-İş, teklifi yetersiz bularak grev kararı almış; MADEN-İŞ’in ilk grev adımı olarak 1 Ağustos Cuma günü Eti Maden’e bağlı bor işletmelerinde iş bırakılacağı duyurulmuştu.
Ancak Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu adım şimdilik askıya alındı.
Kaynak: Haber Merkezi