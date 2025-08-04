Bir Zamanlar Türkiye’nin İhracat Deviydi: İşçilerini Paraya Boğan Türk Patron Resmen İflas Etti!

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Bir zamanların Türkiye’nin ihracat devi olan şirket iflas etti. Anadolu sanayisinin öncüsü olan ve binlerce kişiye imkanı sunan şirketin iflası herkesi şoke etti. DEBA'nın pamuk tarlalarından dünya markalarına uzanan yolculuğu batışla bitti.

BİR ZAMANLAR TÜRKİYE’NİN İHRACAT DEVİYDİ

1972 yılında, tekstil sektörünün geleceğini gören Sivri, çevresindeki 100 küçük işletme sahibini bir araya getirerek Denizli Basma ve Boya Sanayi A.Ş. (DEBA)’yı kurdu. Fabrika için gerekli tüm makineleri yurt dışından getirtti. DEBA, kısa sürede 20'den fazla ülkeye ihracat yapan bir dev haline geldi. Hugo Boss, Levi's gibi markalara üretim yaptı. Bununla yetinmeyip kendi markaları Unicart, Laodikia ve The Pantalone ile dünya pazarına da adım attı.

DEV ŞİRKET RESMEN İFLAS ETTİ!

Ancak 2001 ekonomik krizi, büyümek için dövizle kredi alan Sivri’yi sert vurdu. Dövizdeki yükseliş ve tekstildeki arz fazlası nedeniyle borçlarını ödeyemez hale geldi. Katıldığı bir programda yırtık çoraplarını göstererek şu sözleri söyledi: “Biz Anadolu Kaplanları değil, eşekleriyiz.”

2009 yılında üretimi tamamen duran DEBA, sonunda bankaya devredildi. Sivri ise her sabah fabrikasına gitmeye devam etti: “Gelmezsem saklanmış olurum.” Yıllarca binlerce kişiye iş vermiş olan Sivri, artık emekli maaşının bir kısmına dahi el konulmuş bir borçluydu. “Param yok, borcum çok. İş arıyorum. Bana uygun bir iş varsa eşek gibi çalışırım.”

“KRİZLERİ BEN YARATMADIM”

Sözlerine devam eden ünlü iş adamı şunları söyledi:

“Sadece sanayiye değil, Denizli kültürüne de gönül verdi. Laodikya antik kentinde kazı çalışmalarını üstlendi, sabahları ilk iş oraya gidip çalışmalara katıldı. “Yabancı arkeolog çıkarır, bir tane götürür,” diyerek yerli ekipleri destekledi. Zirvede geçen 37 yılın ardından düşüşe geçen Sivri, son sözlerinde içini şu cümlelerle döktü “Krizleri ben yaratmadım, devalüasyonu ben yapmadım… Ama demek ki beceremedim.”

Kaynak: Sözcü