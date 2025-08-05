Bir Günde Korkunç Katliam! Gazze'de 24 Saatte 87 Kişi Öldürüldü, 644 Kişi Yaralandı

İsrail güçlerinin açlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 87 Filistinli hayatını kaybetti, 644 kişi yaralandı. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri düzenlenen saldırılardaki toplam can kaybı 61 bini aştı.

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Bir Günde Korkunç Katliam! Gazze'de 24 Saatte 87 Kişi Öldürüldü, 644 Kişi Yaralandı
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 87 ölü ve 644 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 519 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 38 bin 630 kişinin yaralandığı ifade edildi.

YARDIM SIRASINDA ART ARTDA KATLİAMLAR

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında yardım almak için bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 1568 kişi öldürüldü, 11 bin 230 kişi yaralandı.

İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 94'ü çocuk olmak üzere 188'e yükseldiği belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 20'ye, yaralıların sayısının 150 bin 671'e ulaştığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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