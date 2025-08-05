Canlı Yayında Korku Dolu Anlar! Sırp Bakan Beyin Kanaması Geçirdi

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Sırbistan Kamu Yatırımları Bakanı Darko Glisic, sabah saatlerinde konuk olarak katıldığı bir televizyon programında yürekleri ağza getirdi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Belgrad'daki stüdyoda canlı yayın konuğu olan bakanın rahatsızlanması üzerine yayın kesildi. Hastaneye kaldırılan bakanın beyin kanaması geçirdiği öğrenildi.

'DURUMU OLDUKÇA CİDDİ'

Sırbistan Sağlık Bakanı Zlatibor Loncar, bakanın sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: Televizyon programında fenalaşan Glisic, bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirildi. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Glisic'in durumu oldukça ciddi.

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla desteğini sundu. Vucic "Darko, sağlam dur. Vazgeçmek yok" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA