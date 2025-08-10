Çanakkale'de Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Saat 13.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın saatte 80 kilometreye ulaşan şiddeti nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Ekipler, hem havadan hem karadan yaptıkları yoğun çalışmalarla alevlerin ilerlemesini durdurdu. Yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Mücadele sırasında arazözle yangına müdahale eden ekiplerden biri alevlerin arasında kaldı. Yaşanan o tehlikeli anlar, orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA