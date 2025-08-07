Dev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal Edildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines, şirketin teknolojik altyapısında yaşanan arıza nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Yaklaşık iki saat süren kesintinin ardından yapılan açıklamada, "Temel teknoloji sorunu giderildi. Ancak uçuşlarda gecikmeler yaşanabilir" denildi.

KRİZİN MERKEZİNDE 'UNIMATIC' SİSTEMİ VARDI

Arızanın, United’ın uçuş verilerini saklayan ve operasyonel süreçlerde kritik öneme sahip olan "Unimatic" adlı sistemdeki kesintiden kaynaklandığı belirtildi. Şirket, sistemsel arızanın siber saldırıyla bağlantılı olmadığını da vurguladı.

UÇUŞLAR DURDU, GECİKME DALGASI YAYILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Airlines’ın önemli merkezleri arasında yer alan Chicago, Denver, Houston, Newark ve San Francisco havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu ve toparlanma sürecinde ciddi gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi. FAA’dan yapılan açıklamada, "United’ın teknoloji altyapısında yaşanan sorun hakkında bilgi sahibiyiz. Kurtarma çalışmaları sürüyor ve bazı gecikmeler kaçınılmaz" ifadeleri yer aldı.

40'TAN FAZLA SEFER TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Uçuş takip platformu FlightAware’in verilerine göre, şu ana kadar binin üzerinde uçuşta gecikme yaşandı, 40’tan fazla sefer ise tamamen iptal edildi. Sosyal medyada birçok yolcu, saatlerce kabin içerisinde bekletildiklerini ve kalkışa dakikalar kala uçaktan indirildiklerini belirtti.

United Airlines ise yaşanan mağduriyetlere karşı, etkilenen yolcuların otel ve yemek masraflarının şirket tarafından karşılanacağını duyurdu. Teknik sorun her ne kadar çözüme kavuşsa da sistemin normale dönmesinin zaman alacağı bildiriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi