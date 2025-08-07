Dev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal Edildi

ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines’ta yaşanan büyük çaplı teknik aksaklık, ülke genelinde krize neden oldu. Kalkışa hazır birçok uçak havalanamazken, yolcular saatlerce uçak içinde bekletildi. Bazı seferler kalkış öncesinde iptal edilerek yolcular uçaktan indirildi.

Son Güncelleme:
Dev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal Edildi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD merkezli hava yolu şirketi United Airlines, şirketin teknolojik altyapısında yaşanan arıza nedeniyle uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Yaklaşık iki saat süren kesintinin ardından yapılan açıklamada, "Temel teknoloji sorunu giderildi. Ancak uçuşlarda gecikmeler yaşanabilir" denildi.

KRİZİN MERKEZİNDE 'UNIMATIC' SİSTEMİ VARDI

Arızanın, United’ın uçuş verilerini saklayan ve operasyonel süreçlerde kritik öneme sahip olan "Unimatic" adlı sistemdeki kesintiden kaynaklandığı belirtildi. Şirket, sistemsel arızanın siber saldırıyla bağlantılı olmadığını da vurguladı.

Dev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal Edildi - Resim : 1

UÇUŞLAR DURDU, GECİKME DALGASI YAYILDI

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), United Airlines’ın önemli merkezleri arasında yer alan Chicago, Denver, Houston, Newark ve San Francisco havalimanlarında uçuşların geçici olarak durdurulduğunu ve toparlanma sürecinde ciddi gecikmeler yaşanabileceğini bildirdi. FAA’dan yapılan açıklamada, "United’ın teknoloji altyapısında yaşanan sorun hakkında bilgi sahibiyiz. Kurtarma çalışmaları sürüyor ve bazı gecikmeler kaçınılmaz" ifadeleri yer aldı.

40'TAN FAZLA SEFER TAMAMEN İPTAL EDİLDİ

Dev Hava Yolu Şirketinde Kriz! Uçuşlar Durdu, Seferler İptal Edildi - Resim : 2

Uçuş takip platformu FlightAware’in verilerine göre, şu ana kadar binin üzerinde uçuşta gecikme yaşandı, 40’tan fazla sefer ise tamamen iptal edildi. Sosyal medyada birçok yolcu, saatlerce kabin içerisinde bekletildiklerini ve kalkışa dakikalar kala uçaktan indirildiklerini belirtti.

United Airlines ise yaşanan mağduriyetlere karşı, etkilenen yolcuların otel ve yemek masraflarının şirket tarafından karşılanacağını duyurdu. Teknik sorun her ne kadar çözüme kavuşsa da sistemin normale dönmesinin zaman alacağı bildiriliyor.

İBB Duyurdu: İstanbul'da Taksi Sayısı Artıyor, Kurallar DeğişiyorİBB Duyurdu: İstanbul'da Taksi Sayısı Artıyor, Kurallar DeğişiyorEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Uçak
Son Güncelleme:
Süper Lig Hakemi Testi Geçemeyince Cezası Kesildi! Kariyeri Bitebilir... Süper Lig Hakeminin Kariyeri Tehlikede!
Mevduat Faizlerinde Her Şey Sil Baştan! İşte Güncel Mevduat Getiri Tablosu Mevduat Faizlerinde Her Şey Sil Baştan! İşte Güncel Mevduat Getiri Tablosu
Beşiktaş Durdu Durdu Turnayı Gözünden Vurdu! Serdal Adalı 160 Milyon Euroluk Dünya Starını Getiriyor: Havalimanı Dolup Taşacak Beşiktaş'a 160 Milyon Euroluk Bomba Transfer!
Togg ve Tesla Arasında Kıyasıya Rekabet Başladı: Elektrikli Otomobilde Tarihi Rekor! Togg ve Tesla Arasında Kıyasıya Rekabet Başladı: Elektrikli Otomobilde Tarihi Rekor!
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Kampanyalarını Güncelledi! İşte Çift Promosyon Almanın Formülü... Emekliye Çifte Promosyon Formülü
Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti Asansör Faciası: Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
Hafızalara Sibel Can Olarak Kazınmıştı: Gerçek Adını Öğrenince Çok Şaşıracaksınız! Herkesten Sır Gibi Saklamış Sır Gibi Sakladığı Gerçek İsmi Ortaya Çıktı!
Çalışan ve Emekliler Dikkat! Hemen e-Devlet'i Kontrol Edin, Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir Emekliliğiniz Ömür Boyu İptal Olabilir
Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı Kiralarda Temmuz Rekoru: Kadıköy 62 Bin, Sarıyer 60 Bin TL’ye Ulaştı