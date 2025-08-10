16 Yaşındaki Genç, Girdiği Gölette Boğuldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde gölete giren 16 yaşındaki Hamza Y., boğularak hayatını kaybetti. Suda çırpınan genç, çevredekiler tarafından çıkarılsa da hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için gölete giren 16 yaşındaki Hamza Y., boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Kulak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Hamza Y., arkadaşlarıyla birlikte gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan genç, çevredekilerin dikkatini çekti. Vatandaşlar hemen suya atlayarak Hamza Y.’yi kıyıya çıkardı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hamza Y., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken, gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Mersin ölüm
