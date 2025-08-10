Kayseri'de Erkek Şiddeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti
Kadın cinayetlerinde son dönemde yine artış görülürken, gece saatlerinde Kayseri'de bir erkek, evli olduğu kadını öldürüp intihar etti.
Kadına şiddete çözüm üretilmemesi ve cezasızlık ya da iyi hal uygulamaları nedeniyle kadın cinayetleri Türkiye'de günden güne artarken, son olarak Kayseri'de bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.
Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K isimli erkek, 2 çocuğunun annesi Neşe K'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ
Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
