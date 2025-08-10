Kayseri'de Erkek Şiddeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti

Kadın cinayetlerinde son dönemde yine artış görülürken, gece saatlerinde Kayseri'de bir erkek, evli olduğu kadını öldürüp intihar etti.

Son Güncelleme:
Kayseri'de Erkek Şiddeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kadına şiddete çözüm üretilmemesi ve cezasızlık ya da iyi hal uygulamaları nedeniyle kadın cinayetleri Türkiye'de günden güne artarken, son olarak Kayseri'de bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Fuzuli Caddesi'ndeki bir evde Onur K isimli erkek, 2 çocuğunun annesi Neşe K'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kayseri'de Erkek Şiddeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti - Resim : 1

SALDIRGAN HASTANEDE ÖLDÜ

Sağlık ekipleri Neşe K'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, Onur K. ise ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı saldırgan da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kocaeli'de Dehşet! 4 Yaşındaki Çocuğunu Yastıkla Boğdu, Saatlerce Yanında BeklediKocaeli'de Dehşet! 4 Yaşındaki Çocuğunu Yastıkla Boğdu, Saatlerce Yanında BeklediGüncel
Trabzon’da Kadın Cinayeti: Önce Bıçakladı, Sonra Tüfekle VurduTrabzon’da Kadın Cinayeti: Önce Bıçakladı, Sonra Tüfekle VurduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Kadın cinayetleri Kayseri
Son Güncelleme:
Seda Sayan'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı! Kira Gelirini Duyunca Gözleriniz Fal Taşı Gibi Açılacak Mal Varlığı Dudak Uçuklattı
Tekirdağ'da 39 İşçi Hastanelik Oldu! Yemekten Sonra Fenalaştılar Tekirdağ'da 39 İşçi Hastanelik Oldu
16 Yaşındaki Genç, Girdiği Gölette Boğuldu 16 Yaşındaki Genç, Girdiği Gölette Boğuldu
EYT'yi Kaçıranlar Üzülmeyin! Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu, İşte Bu Fırsattan Yararlanacak Kişiler... Erken Emeklilik Yasası TBMM'ye Sunuldu
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Çanakkale'de Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada Alevlerin Arasında Can Pazarı! Dehşet Anları Kamerada
Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı! Manchester’a Giden Uçak Piste Geri Döndü Antalya Havalimanı’nda Acil Durum Alarmı
Ajda Pekkan İmaj Değiştirdi, Görenler Tanıyamadı Süperstar’dan Sürpriz Değişim
Kayseri'de Erkek Şiddeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti Kayseri'de Erkek Şiddeti: Eşini Öldürüp İntihar Etti