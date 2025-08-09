Kocaeli'de Dehşet! 4 Yaşındaki Çocuğunu Yastıkla Boğdu, Saatlerce Yanında Bekledi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yaşanan trajik olayda, psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen 33 yaşındaki M.İ., 4 yaşındaki oğlu Mustafa Hasan Yılmaz’ı yastıkla boğarak öldürdü.

CİNAYETİ ANNEANNE İHBAR ETTİ

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atakan Sokak’taki evde sabah saat 11.00 civarında gerçekleşti. M.İ.’nin annesi, saat 19.00 sularında kızının evine geldiğinde torununun hareketsiz halde yattığını fark etti ve durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde küçük çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

'YASTIKLA BOĞDUM' İTİRAFI

Polis merkezinde ifadesi alınan M.İ., oğlunu yastıkla boğduğunu itiraf etti. Kadın, adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne, oğlunun cansız bedeniyle yaklaşık 8 saat boyunca aynı evde kaldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA